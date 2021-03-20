«Все поняли, что происходит вокруг»: Анастасия Волочкова примирилась с матерью

Балерина воссоединилась с семьей Фото: Иван МАКЕЕВ

В своих новых мемуарах «Плата за успех» Анастасия Волочкова рассказала о конфликте со своей мамой Тамарой Владимировной.

- Два года назад у нас с мамой состоялась кульминация нашего недопонимания друг друга,-призналась артистка. - Я по сей день жалею о том, что эта сцена произошла. Но у меня нет человека ближе, чем моя мама — с кем, как не с ней, можно и нужно говорить напрямую? Я предложила перестать притворяться друг перед другом и наконец-то поговорить спокойно, как мать с дочерью. И мы поговорили... Точнее, как поговорили? Высказали друг другу то, что думали. Кратко. Я считаю себя человеком терпеливым, доброжелательным и корректным. Но даже моему терпению пришел конец, и я тоже бываю способна на поступки, о которых впоследствии сожалею. Когда мама, находясь в моем новом доме, который я купила на собственные деньги и в котором определила для нее отдельную, просторную и красивую комнату, стоя у роскошной мраморной лестницы, прокричала мне в лицо, грозя и показывая фигу: «Я все сделаю, чтобы у тебя не было счастья! Чтобы у тебя отношения с дочкой были хуже, чем мои с тобой!», у меня опустились руки. Эти слова из материнских уст прозвучали как проклятие…

Анастасия Волочкова с мамой Тамарой Владимировной Фото: Instagram.com

Но я сильнее мамы по энергетике и не впустила их в свое сердце и восприятие. Все будет иначе. Я буду счастлива! Как ни странно, у меня хватило самообладания не удариться в истерику вслед за ней, а почти спокойно ответить: «Мамочка дорогая, ты собираешь сейчас свои вещи и уезжаешь в Питер! И будешь хозяйкой на той кухне, которую я тебе же и подарила! Там ты, возможно, будешь более счастлива, чем подле меня». Но как выяснилось, ситуация уже катилась под откос и колеса судьбы было уже не остановить.

Что же сделала мама? Все это происходило на глазах Ариши, стоящей на балконе второго этажа. И мама уговорила ее поехать с ней — пытаясь показать мне свою власть. Она же знает, что я не могу травмировать дочку, лишив ее бабушки. Это была ее манипуляция моей дочкой, то, что никогда ни при каких обстоятельствах делать нельзя, более того, она попыталась использовать ее как своего защитника… А учебный год только начался, и Ариша пропустила десять дней новой школы. Вот чем закончился наш откровенный разговор.

...Мама никак не успокоится: с тех пор, как она поняла, что не может управлять мною, стала пытаться зомбировать Аришу. Она ей как-то так ловко преподносит любую информацию, что получается, будто Ариша не нужна ни маме, ни папе, а нужна только бабушке. При этом бабушка запросто может позвонить ей в три часа ночи, хотя знает, что ребенку вставать в 6 часов утра. Я не понимаю — что это? Желание показать свою власть? Она же понимает, что Ариша не выспится, что это вредно для здоровья. Но упорно продолжает, словно желает мне показать: «А я буду Аришей руководить, и она будет делать то, что я скажу».

Анастасия Волочкова и ее дочь Ариша. Фото: Личный архив

Наблюдать все это мне очень больно. В отличие от моей мамы своей дочери я даю свободу в принятии решений, поступках, и я знаю, что со временем моя дочь перестанет быть заложницей конфликтов в семье и разберется, кто есть кто и что ей ближе по духу.

Честно говоря, мне очень тяжело. Я между двух огней: с одной стороны — мама, которая считает, что она мною недолюблена, а с другой — дочь, ревнующая, что я уделяю внимание кому-то другому. Я не знаю, как выношу эту двойную патологическую ревность. Она мне очень неприятна, потому что я же понимаю — виной всему эгоизм. И если с маминым эгоизмом уже ничего не поделать, то Аришу все-таки воспитывала я сама, и ее приступы легкого эгоизма — это мои ошибки в воспитании.

Однако этой весной артистка помирилась с мамой и наладила отношения с дочерью, которая сейчас проживает со своим отцом Игорем Вдовиным.

- Всё у нас замечательно с мамой и Аришей, - поделилась с kp.ru Анастасия Волочкова. - Все поняли, что происходит вокруг. С мамой прекрасно общаемся, и Ариша поняла, что мама у неё одна и на меня она может всегда расчитывать, - объяснила артистка.

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