Анастасия Волочкова опозорилась в эфире скандального шоу

Анастасия Волочкова привела свою 15-летнюю дочь Ариадну в гости к Лере Кудрявцевой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова называет себя образованным и интеллигентным человеком. Однако совершенно неожиданно для поклонников балерина не смогла назвать имя главной героини пьесы Александра Островского "Гроза". Дальше - больше. Профессию Антона Чехова артистка, как выяснилось, тоже не знает.

Анастасия Волочкова привела свою 15-летнюю дочь Ариадну в гости к Лере Кудрявцевой. В эфире скандального шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ в какой-то момент заговорили о высоком. Ведущая предложила артистке ответить на несколько вопросов из школьной программы, однако Анастасия неожиданно для всех опозорилась.

Сначала танцовщицу спросили, как звали главную героиню пьесы "Гроза" Александра Островского. Балерина промолчала. Не смогла ей помочь и дочь Ариадна.

Следующий вопрос касался профессии писателя Антона Чехова. Волочковой нужно было выбрать из предложенных вариантов: врач-нарколог, акушер-гинеколог, терапевт или санитарный врач. "Я думаю, что ни одно из перечисленных. Он был писателем", - сказала, как отрезала, балерина.

После интеллектуальной беседы гости и ведущие перешли к бытовым вопросам. Так, Волочкова заявила, что не знает, где живет ее дочь. Более двух лет назад девочка переехала к отцу Игорю Вдовину и мачехе Елене Николаевой. Не так давно миллионер и телеведущая поженились.

"Я даже не знаю адреса, где живет дочь. К сожалению, бывший муж запретил говорить, где находится квартира. Вдовин не выходит на контакт. Я дорожу отношением с дочкой. Я точно знаю, что она в безопасности", - поделилась Анастасия.

Как отметила танцовщица, наследница за последние годы сменила несколько школ. "Она сама выбрала лицей, в котором будет учиться. Ей было невыносимо ездить туда от меня - далеко. В машинах проводила по полтора часа. Водитель ее сонную буквально заносил домой. Да и с папой она почти не общалась. Он ее видел раз в полгода. Я попросила, чтобы он был отцом. Сейчас Ариша живет у него, и мы видимся раз в две недели примерно", - откровенничает звезда больших и малых театров.

Сама Ариадна мечтает познакомить звездную маму с мачехой. "Я учусь в лицее при Высшей школе экономики. Я часто в своей жизни меняла школы. Бывало, что ко мне плохо относились ученики или учителя, поэтому я уходила. Мне нравится жить с папой. У меня хорошие отношения с ним, с братьями, с его женой Леной. Я хожу пешком до школы, все близко. В доме у меня своя самая большая комната. Папа всегда стучится, если хочет зайти ко мне. У меня даже есть собака", - рассказала она.

С женой отца у нее сложились теплые отношения. "Мы можем вместе сходить на концерт в кафе, на фильмы. У нас такой график, что мы редко на самом деле встречаемся дома. Я хочу их познакомить - маму и Лену. Хочу, чтобы мама была счастлива и вышла замуж. Что касается меня, то на данном этапе у меня нет молодого человека", - резюмировала девушка.