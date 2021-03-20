Новые правила отпусков для многодетных: льготный отпуск продлен до достижения младшими детьми 14 лет

В России с 20 марта начали действовать новые правила предоставления отпусков многодетным родителям. Фото: Shutterstock

В России с 20 марта начали действовать новые правила предоставления отпусков многодетным родителям. Рассказываем, что изменилось.

Теперь многодетные родители имеют право получить льготный отпуск до наступления совершеннолетия старших детей и достижения младшими 14-летнего возраста. Раньше такое право получали работающие мамы и папы, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствовало условие по возрасту младшего ребенка.

Закон, изменяющий правила предоставления отпусков многодетным, 9 марта подписал Владимир Путин. Спустя 10 дней закон вступил в силу.

По данным Росстата, изменения коснутся около 6% российских семей, в которых воспитываются трое и более детей. Многодетные родители имеют право выбирать удобное время очередного отпуска и получать его вне очереди. Работодатель обязан согласовать удобное для них время отдыха в графике отпусков или предоставить его вне графика другому родителю, если у одного из них отпуск уже согласован. Это актуально, если у многодетных родителей вдруг изменились планы и дата отпуска сдвинулась.Работодателю ничего не остается, как пойти многодетному работнику навстречу.

Как ранее объяснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, изменения облегчат для многодетных родителей планирование совместных отпусков. Отпуск должен быть предоставлен многодетным супругам в любое время года по их желанию, независимо от того, в одной организации они работают или в разных. Если работодатель этого не сделает, его может оштрафовать трудовая инспекция.

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