Артур Чилингаров: В нашу Арктику без стука не входить

Знаменитый полярник - обозревателю КП Александру Гамову и ведущему радио КП Антону Челышеву – о перспективах освоения Арктики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот разговор с исследователем Арктики состоялся в Нарьян-Маре, столице Ненецкого автономного округа, куда Герой Советского Союза, Герой Российской федерации прибыл на традиционные гонки на снегоходах «Буран-Дэй» на кубок его имени.

- Арктика – моя непроходящая любовь, - признался знаменитый полярник. - Мы сегодня прежде всего говорим об Арктике.

Нарьян-Мар, северный город – пример того, как люди живут и трудятся, несмотря на трудности заполярной Арктики, Сегодня температура -27 градусов, но солнце, в сердце тепло.

Я хочу сказать еще раз: Арктика – наш дом. Вот это я всегда, развивая экспедиционную деятельность, науку, говорил, что Арктика – наш дом. И в этом доме мы живем, мы никого в наш дом без стука пускать не будем. Вот самое главное. И ради этого стоило прилететь (именно сюда).

Есть специальные программы, которые готовит российское руководство. Мы за международное сотрудничество, но отстаиваем наши интересы.

- На какие проекты, которые в Арктике сейчас реализуются или планируются к реализации, нужно обратить внимание?

- В первую очередь, наука, конечно, в которой заинтересован арктический регион. Все, что связано с шельфом, с его территорией. Нам надо определиться с границами этих территорий. Создана специальная комиссия по Арктике, которую возглавляет Дмитрий Медведев. Я думаю, что она предусматривает научное развитие, и в первую очередь – Северного морского пути.

Один из проектов – работа в высоких широтах Арктики. Мы ее ведем. Пока проблема еще не окончательно решена. Но Россия готова и может решать любые задачи, имея гигантский опыт работы во льдах, - заверил Артур Чилингаров.

- Для нашего округа соревнования на кубок знаменитого полярника Артура Николаевича Чилингарова - это главный спортивный праздник, - отметил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. - Первый раз гонки на снегоходах на 50 километров прошли в 1997 году. Это испытание для техники, испытание для людей, адреналин!

Тогда, 25 лет назад, до финиша дошел только каждый третий участник. Кстати, подчеркиваю, это заезды на «Буранах», не на импортных снегоходах, а на настоящих наших «Буранах».

Действительно, тяжелое испытание. Гонщики готовятся в течение всего года. Праздник собирает огромное количество и участников, и гостей. Прилетают любители из разных городов России.

Этими праздником мы отмечаем приход весны. Весна, правда, у нас особая, арктическая, это когда температура еще -25-30. Но зато солнце яркое!