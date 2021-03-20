"Это просто гадость": Дмитрий Певцов сказал все, что думает, о фильме "Левиафан" с Алексеем Серебряковым

Актер Дмитрий Певцов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актеры Алексей Серебряков и Дмитрий Певцов дружат более 30 лет. Они сыграли в культовом сериале "Бандитский Петербург". С тех пор Певцов называет Серебрякова братом. Однако несмотря на дружбу, Дмитрий не всегда согласен с Алексеем, о чем не боится говорить.

Алексей Серебряков сыграл во многих культовых фильмах. За его плечами работы в картинах "Груз 200", "Штрафбат", сериале Доктор Рихтер". В 2014 году на экраны вышел скандальный фильм режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" в котором Серебряков сыграл раздавленного системой простого русского мужика.

Однако Дмитрий картину не считает искусством. "Алексея Серебрякова считаю не просто другом, а родственником, братом. Уважаю его мнение, хотя абсолютно с ним не согласен. «Левиафан», на мой взгляд, как кино никакого отношения к искусству не имеет. Художественным оно не стало, до документального не дотянулось. Это просто гадость". - цитируют актера "Аргументы и Факты".

Стоит отметить, что несколько дней назад стало известно о том, что Серебряков, живший в Канаде с 2012 года, вернулся в Россию. "Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", - пояснил актер свое решение вернуться на Родину.

Вместе с женой Марией он воспитывает троих детей, двое из которых - братья Степан и Данила - приемные, а старшая Даша - дочь жены от первого брака. В своих наследниках он души не чает. "Даня был совсем маленьким и нелюдимым, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне и минут 20 мы стояли и обнимались. А Степан был очень тяжелый мальчишка, Маше надо памятник поставить. Мы его когда взяли, ему было почти четыре, он к тому моменту прожил уже тяжелую жизнь. Он не ел с тарелки, не разговаривал. Сейчас у него 92% из 100% в школе, рисует и красив, как модель", - делился актер сокровенным.