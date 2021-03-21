СК России: губернатора Пензенской области подкупила фармкомпания

За взятку в 31 миллион рублей Иван Белозерцев тратил бюджетные средства региона на услуги "Биотэк". Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Кому - пандемия коронавируса, а кому - мать родная: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники подозреваются во взяточничестве у крупной российской фармкомпании "Биотэк". СК России уже возбудил уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также ряда их подчиненных и посредников.

- По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Глава фармкомпании Борис Шпигель. Фото: сайт "Биотэк"

В ведомстве отметили, что во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области, Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые были задержаны. У них дома и на рабочих местах проведены обыски.

Отметим, что в последнее время компания "Биотэк" продвигала на рынок свои экспресс-тесты для выявления антител иммуноглобулина G (IgG) и иммуноглобулина М (IgM) к COVID-19. Точность подобных тестов, которые рекламировались повсеместно и рекомендованы к использованию, вызывала у граждан критику, о чем они рассказывали в социальных сетях.

Также Шпигель через сеть своих аптек торговал лекарственным препаратами для лечения коронавирусной инфекции. Он же обеспечивал этими препаратами лечебные учреждения России.

Глава фармкомпании Борис Шпигель. Фото: сайт "Биотэк"

"С июня нынешнего года «Биотэк» обеспечила препаратами большую часть лечебных учреждений нашей страны, в которых находятся на лечении пациенты с коронавирусной инфекцией, сообщили в группе компаний. Всего за это время было реализовано более 60 тысяч упаковок (в каждой – 40 таблеток по 200 мг действующего вещества). «Биотэк» поставляет препарат в свои аптечные сети, расположенные сразу в нескольких городах России, включая Москву, Ростов, Пензу, Шахты, Самару, Нижний Новгород и Киров. Также его поставляют и в другие ведущие аптечные сети страны и отгружают крупным аптечным дистрибьюторам", - сообщает сайт "Биотэк".

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.