Путин проехал по тайге за рулем вездехода

На этот раз Владимир Путин сам анонсировал свой краткосрочный отпуск. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На этот раз Владимир Путин сам анонсировал свой краткосрочный отпуск.

- Немножко отдохну в выходные, - сказал он в четверг в Лужниках, после выступления на празднике в честь 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Уже тогда президент был в куртке-«аляске» и джинсах.

Но на первых видеокадрах, которые в воскресенье, 21 марта, распространила пресс-служба Кремля, мы видим Путина совсем в другой одежде: легкие, но, судя по всему, теплые куртка и брюки.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На ногах - что-то типа современных «валенок», которые Путин отряхивает от снега, постукивая один о другой.

(И опять он - без шапки!)

Но, самое, на мой взгляд, интересное - это средство передвижение. Насколько мне помнится, президент еще ни разу не «рулил» вездеходом.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Машина - на гусеничном ходу, похоже - отечественного производства.

Еще одна отличительная особенность вездехода - раскраска «камуфляж». Значит, техника военная.

Вон и министр обороны Сергей Шойгу в кабине, рядом.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как сообщил в этот же день Дмитрий Песков, «глава государства и министр обороны проводят выходные в одном из регионов Сибири, где катаются на вездеходе и гуляют в тайге».

Конкретный адрес, правда, не называется. Но, вполне возможно, что Путин и Шойгу сейчас где-то в Красноярском крае. Там сегодня + 6.

Впрочем, это может быть и Тува.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Песков же «проговорится», что «Шойгу также показал Владимиру Путину свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины».

А такая мастерская у Сергея Кужугетовича была и остается в Кызыле. Некоторые свои поделки он перевез в Москву. И однажды показывал свое произведение и вашему покорному слуге.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Еще президент и министр обороны много ходят пешком.

...Но в понедельник они уже будут на работе.