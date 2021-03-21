Путин проехал по тайге за рулем вездехода

На этот раз Владимир Путин сам анонсировал свой краткосрочный отпуск. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
На этот раз Владимир Путин сам анонсировал свой краткосрочный отпуск.
- Немножко отдохну в выходные, - сказал он в четверг в Лужниках, после выступления на празднике в честь 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Уже тогда президент был в куртке-«аляске» и джинсах.
Но на первых видеокадрах, которые в воскресенье, 21 марта, распространила пресс-служба Кремля, мы видим Путина совсем в другой одежде: легкие, но, судя по всему, теплые куртка и брюки.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
На ногах - что-то типа современных «валенок», которые Путин отряхивает от снега, постукивая один о другой.
(И опять он - без шапки!)
Но, самое, на мой взгляд, интересное - это средство передвижение. Насколько мне помнится, президент еще ни разу не «рулил» вездеходом.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Машина - на гусеничном ходу, похоже - отечественного производства.
Еще одна отличительная особенность вездехода - раскраска «камуфляж». Значит, техника военная.
Вон и министр обороны Сергей Шойгу в кабине, рядом.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Как сообщил в этот же день Дмитрий Песков, «глава государства и министр обороны проводят выходные в одном из регионов Сибири, где катаются на вездеходе и гуляют в тайге».
Конкретный адрес, правда, не называется. Но, вполне возможно, что Путин и Шойгу сейчас где-то в Красноярском крае. Там сегодня + 6.
Впрочем, это может быть и Тува.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Песков же «проговорится», что «Шойгу также показал Владимиру Путину свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины».
А такая мастерская у Сергея Кужугетовича была и остается в Кызыле. Некоторые свои поделки он перевез в Москву. И однажды показывал свое произведение и вашему покорному слуге.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Еще президент и министр обороны много ходят пешком.
...Но в понедельник они уже будут на работе.
Этот причудливый кусок дерева Сергей Шойгу нашел в сибирской тайге, сам его обработал, отполировал - получилась очень даже любопытная скульптура.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН