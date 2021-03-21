"Сладкий мальчик" Есенин и напуганный Пушкин: поэты примерили мультяшные образы

Поэты примерили мультяшные образы

Существует немало веселых приложений, с помощью которых можно превращать свою аватарку в рисованную. Одно из последних новых веяний - мультяшный трендмейкер ToonMe, завоевавший популярность в 2021 году. Приложение ловко омультяшивает любые портреты. По просьбе "КП" дизайнер Рина Бурик обработала в программе (а потом и в фотошопе) портреты известных поэтов прошлого и настоящего. Поэты получились пучеглазенькие, немного напуганные пыльным мешком. Но, в целом, довольно милые. Выбирайте, кто вам нравится больше.

Пушкин

1. Александр Сергеевич Пушкин выглядит так, как будто посмотрел про себя фильм, который вышел недавно на первом канале. Впрочем, несмотря на общеиспуганный вид, поэта все равно можно узнать. Приложение почему-то обрезало у Пушкина баки. Рине пришлось дорисовывать самой.

Есенин

2. Узнаете сладкого мальчика? Мы тоже нет. А это Есенин.

Быков

3. Дмитрий Быков похож, но в жизни он выглядит еще мультяшнее. Кстати, сегодня, 21 марта, Дмитрий Львович выступает в большом поэзоконцерте и не только он. Приглашаем послушать.

Гумилев

4. Обычно приложение всех поэтов наделяет косыми глазами, а Гумилеву почему-то сделало обычные глаза. И погрешило против истины. Как известно, у Николая Степановича один глаз смотрел на Кавказ, а другой - на Арзамас.

Полозкова

5. Ну, Верочка Полозкова и в жизни красавица, а в мультике еще краше.

Блок

6. Наш кумир - Александр Блок. Приложение сделало его похожим на Пьеро и угадало. Ведь Алексей Толстой, который Блока недолюбливал, действительно вывел его в образе Пьеро, вечно тоскующим по Мальвине-Менделеевой.

Ахматова

7. Мы заметили, женщины приложению не очень удаются. Ахматова получилась так себе, Цветаева превратилась в Юнну Мориц. Зато Белла Ахмадулина - зебест. А еще, что интересно, приложение уловило особенность лица Ксении Некрасовой, о которой мы уже писали. Лицо у Ксюши было асимметричное: на фотографии этого не видно, а вот в мультяшном облике - очень даже заметно.

Рождественский

8. Но лучше всех - Роберт Рождественский. Остальных, мы думаем, вы тоже легко узнаете.

Евтушенко

Агния Барто

Цветаева

Высоцкий

Бродский

Ахмадулина

КСТАТИ

В честь Дня поэзии в 19 часов вечера по московскому времени начинается поэтический марафон, в котором примут участие лучшие поэты, расставленные в лучшем порядке. Будут как живые классики, так и совсем юные создания. Зовем послушать и составить мнение: осталось ли в литературе что достойное.