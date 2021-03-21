Прохор Шаляпин спаивает внучку Людмилы Гурченко

Прохор Шаляпин и Елена Королева
Фото: Игорь ПОЛЯКОВ
Как уже писала «КП», охотник за богатыми наследницами Прохор Шаляпин в последнее время выходит в свет с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой.
Впрочем, Прохор близкие отношения с Еленой отрицает.
- Мы просто хорошие знакомые. Лена, конечно, красивая девушка, мне приятно с ней общаться. Но романа у нас нет,-заявил kp.ru Шаляпин.
Продавцы магазина неподалёку от дома Королевой заприметили там в минувшую субботу Шаляпина с внучкой Гурченко.
Фото: Игорь ПОЛЯКОВ
Однако продавцы магазина неподалёку от дома Королевой заприметили там в минувшую субботу Шаляпина с внучкой Гурченко. Парочка на славу отоварилась в винном магазине, и громыхая бутылками, отправилась домой к Королевой.
Кстати, соседи Шаляпина тоже не раз видели Елену, навещающую Прохора в его квартире на Автозаводской.
Парочка на славу отоварилась в винном магазине
Фото: Игорь ПОЛЯКОВ
Напомним: столичные метры Шаляпину подарила много лет назад его бывшая пассия, экс - советница Юрия Лужкова Алла Пиняева, которой сейчас хорошо так за 70.
Елена Королева тоже завидная невеста. От Людмилы Гурченко ей досталась в наследство дача в Подмосковье и внушительная коллекция бриллиантов актрисы.
Прохор и Елена отправились домой к Королевой.
Фото: Игорь ПОЛЯКОВ