Предчувствие новой Холодной войны: Проживем ли без Штатов

Вопрос дня: Проживем ли без Штатов? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Константин ЗАТУЛИН, член Совета по внешней и оборонной политике:

- «Гуд-бай, Америка» у нас случился пораньше. Когда пропали иллюзии по поводу дружбы с Америкой, ее желания видеть Россию равноправным, процветающим партнером. У меня эти иллюзии развеялись в 90-е. Это хамство на самом высоком уровне по существу ничего не добавляет к желанию властей США проучить Россию и демонизировать Путина, добить нас, чтобы другим неповадно было. В первую очередь - Китаю.

Алексей МАМОНТОВ, президент Московской международной валютной ассоциации:

- Нет, нам все нужны - и Америка, и Африка... Надо жить со всеми, ни от кого не отказываясь и вместе развиваясь. Семья - это не только одна страна, но и одна планета. Байдены приходят и уходят, а мы все остаемся. И у нас были не самые лучшие времена с не самыми лучшими лидерами.

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

- Америка никуда не уйдет. Она вцепилась мертвой хваткой не только в нас, но и во весь мир. Этот «бульдог» не хочет ослаблять свою хватку, из которой хочет вырваться весь мир. Мы-то без Америки спокойно справимся. Все структуры, завязанные на США, могут быть продублированы. А экономические отношения у нас с Евросоюзом куда сильнее. Америка больше влияет на мир в целом, мы же это влияние получаем через взаимодействие с Евросоюзом.

Дмитрий СУСЛОВ, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ:

- Мы уже шесть лет живем в условиях конфронтации с США. Их основной приоритет - ослабление России, внешнеполитическое сдерживание, торможение экономического развития, подрыв внутриполитической стабильности и так далее. В среднесрочной перспективе мы, конечно, выстоим и без них. Но надо укреплять конкурентоспособность российской экономики и проводить более гибкую внешнюю политику, укрепляя отношения с ключевыми мировыми игроками.

Михаил ДЕЛЯГИН, научный руководитель Института проблем глобализации:

- Для того чтобы выжить, нужно перестать смотреть на себя через призму США. Если вы себя считаете колонией, тогда вы не можете обходиться без колонизатора. Если вы считаете себя суверенным свободным обществом, то вы сможете нормально развиваться без доброго барина.

Сергей СКОКОВ, читатель сайта KP.RU:

- Мы-то, простые жители страны, сможем. А сможет ли та часть элит, которая хранит свои накопления в американских банках и обучает своих детей в американских вузах, - большой вопрос.