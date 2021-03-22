Три МРОТ в придачу: за трудоустройство россиян, стоящих на бирже труда, будут доплачивать

Правительство страны разработало новые меры поддержки занятости. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Работодатели, трудоустроившие тех, кто числился в центрах занятости в качестве безработных, получат денежные компенсации от государства. Новую меру по поддержки занятости в стране утвердил кабмин. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Мы внедряем новый инструмент стимулирования найма - компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда - по 12 тысяч 792 рубля - на каждого нового сотрудника, - сообщил Мишустин.

Выплаты будут поступать работодателям поэтапно:

После того как сотрудник отработает 1 месяц, затем три и полгода. Из казны на это выделят 12 миллиардов рублей.

По подсчетам кабмина, благодаря новой мере работу смогут получить более 220 тысяч человек. Напомним, ранее Владимир Путин поставил перед правительством задачу восстановить к концу года уровень занятости, который был до пандемии коронавируса.

Мишустин также рассказал, что правительство утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ). По словам премьера, программа создаст дополнительные возможности для газификации территории страны и направлена на диверсификацию источников поставок газа, прежде всего, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока.

Как сообщил Мишустин, за 15 лет производственные мощности СПГ должны вырасти в три раза.