Дмитрий Песков: Ядерные чемоданчики Путин и Шойгу брали с собой в тайгу

Президент России Владимир Путин во время отдыха в сибирской тайге. Фото: REUTERS

- Дмитрий Сергеевич, все-таки вот некоторые подробности по отдыху президента и министра обороны не совсем ясны. Это, все-таки, была Тува, судя по тому, что художественная мастерская Сергея Шойгу по обработке древесины, с которой ознакомился Владимир Путин, - в Кызыле?

- Ну, не в самом Кызыле.. Да, это была Тува.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- И еще такой вопрос. А когда Владимир Владимирович успел освоить вездеход? (Судя по видео, Путин сам им управлял. - А. Г.) Есть ли у президента водительские права?

- Вездеход он успел освоить давно. А что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить.

- Можете потом рассказать? И еще. Такая необычная экипировка - непривычная - была на президенте: валенки, куртки такие - то ли замшевые… Что это за экипировка? Можете объяснить?

- Ну, вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка - сибирская.

По таежным просторам Путин покатался на вездеходе. Фото: REUTERS

- Отечественного ли производства?

- Да.

- И еще, вы знаете, вот от наших читателей такой вопрос... Вы всем говорили, что Путин и Шойгу пили чай - там, на отдыхе. В то же время на столе у них были соленые огурцы, сало...То ли они, может быть, все-таки, не чай пили? Либо они любят пить чай с такой закуской?

- Слушай, они же там обедали, все-таки. Это, как раз, часть обеденного стола.

- Удалось ли Путину и Шойгу посетить сибирскую баню?

- Не могу сказать, не знаю.

Президент и глава Минобороны в мастерской Сергея Шойгу, который в часы досуга увлекается поделками из дерева. Фото: REUTERS

- И, наверное, самый главный вопрос. А не было ли у президента и у министра обороны желания как-то отложить эту поездку - в связи с заявлениями странными из Вашингтона? От партнеров. И при них ли (речь о президенте и министре обороны. - А.Г.) были ядерные чемоданчики?

- Все необходимые средства связи, в том числе, стратегической связи – они постоянно находятся с президентом, где бы он ни был. Будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира. Это первое.

Разумеется, никаких поводов для того, чтобы…

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: REUTERS

- И у министра обороны тоже? Да? Чемоданчик был с собой.

- Ну, а как же? Ну, естественно.

Да, и никаких причин для переноса отдыха не было.

- Спасибо!

- Пожалуйста.

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