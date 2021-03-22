Сборная России по футболу перед стартом отбора ЧМ-2022: Дзюба шутит, Черчесов спокоен, Фомин уверен в себе

Игроки сборной России по футболу Юрий Жирков и Артем Дзюба во время тренировки перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Шесть матчей без побед, ничья с 177-й командой мира Молдавией, разгром со счетом 0:5 от Сербии. Так сборная России закончила предыдущий год. 24 марта матчем с Мальтой начинается ее новый год. Корреспондент «КП» провел рядом с национальной командой несколько дней, что увидеть с каким настроением она собирается проводить мартовские матчи.

Сочи. +11. Дождь. Кузяев со стеснительной улыбкой показывает на камеру ободранную после столкновения с Ахметовым в матче «Зенит» - ЦСКА ногу. Дзюба берет реванш в пенальти у Дюпина, Кутепов рассказывает, как его сыну нравится атмосфера ревущего стадиона… Это те декорации, в которых команда Черчесова готовилась к старту в отборе ЧМ-2022. Но пасмурная погода никак не влияла на настроение сборной. В ней очень редко вспоминают 0:5 от Сербии, изредка в своем кругу шутят с Дзюбой на счет его приключений, и кажется готовят дебюты к матчу с Мальтой.

Черчесов спокоен. Самое пока главное впечатления от сборной – спокойствие ее главного тренера. Все, кто следит за национальной командой, знают, как иногда бывает резок Станислав Черчесов. Многие помнят откровения в эфире «Матч ТВ» про «золотой актив». На сборе в Сочи Черчесов был уже совсем другим. Ни травма Зобнина, ни сообщения о том, что Франция не разрешает Головину приезжать в Россию, не нервировало главного тренера. Или у Черчесова есть надежный план на Мальту-Словения-Словакию, либо хуже, чем перед Сербией, когда по разным причинам вне игры оказались полтора состава, уже быть не может.

Станислав Черчесов. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дзюба снова шутит. Можно бесконечно делать вид, что никакого скандального видео с капитаном сборной не было. Но оно было, и каким бы не был раскрепощенным Артем, все равно ему с этим жить. Поначалу на тренировках сборной казалось, что Дзюба непривычно тих, нет его бесконечных комментариев, он не зажигает, как прежде. Но постепенно все наладилось, Артема становилось все слышнее, и улыбаться он стал чаще. Это хорошо. Сборной России нужен именно уверенный в себе Дзюба, капитан, который может вести за собой, не опасаясь насмешек.

Фомин набирает уверенность. Условно нынешнюю сборную России можно разделить на три группы: аксакалы, такие как Дзюба, Жирков, Оздоев и т .д., «средний класс» - Соболев, Караваев, Заболотный, и вчерашние и сегодняшние дебютанты -

Мухин, Мирзов, Жемалетдинов… А среди последних выделяется Даниил Фомин. В «Динамо» он быстро стал одним из лидеров команды. Пока травмированы Зобнин, Оздоев, непонятен статус Миранчука, у Фомина выпал отличный шанс отвоевать себе место в составе сборной.

Даниил Фомин в составе "Динамо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кажется, что Фомин - не единственный из молодых, кто может получить возможность выйти на поле в матчах против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Есть Мирзов, который способен занять место Черышева на левом фланге. Есть Жемалетдинов, которого наигрывают на позицию «под нападающими», есть Мостовой, которого используют как второго форварда…

Но есть и проблемы. Травмирован и не летит на первый матч Оздоев, еще раньше в Москве остался Зобнин. Неизвестно, кто второй вратарь после Шунина. Непонятно, надежна ли пара центральных защитников Джикия-Семенов. И не исключено, что тот же Дзюба сейчас выглядит хуже Соболева, но как оставить капитана на скамейке?

Вот с таким багажом и вылетает сборная России на Мальту.

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