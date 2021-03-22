Европе не нужен «Спутник V»? Нам больше достанется

ЕС отказывается от помощи из Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопреки расхожему мнению, не только женщины склонны к быстрым и порой необъяснимым переменам во мнениях, зачастую связанным с тем, что их «не так поняли». Это свойство, как показал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, вполне присуще и достойным мужам.

Еще на прошлой неделе он говорил, что «Спутник V» «вероятно, хорошая вакцина». При этом еврокомиссар добавил, что производственные линии в Европе заняты одобренными ранее препаратами. То есть смысл его высказывания, как его изложили в большинстве СМИ такой: вакцина у русских хорошая, если ее одобрит наш регулятор, то посмотрим, надо ли ее использовать в ЕС. Разве не так?

Регулятор еще рассматривает заявку и не дал своего ответа. Но вот господин Бретон свой ответ буквально через несколько дней радикально подправил: «Нам абсолютно не нужен «Спутник V».

Вот так виртуозно еврокомиссар развернул ситуацию в свою пользу. Оказывается, это не в Европе, где уже признали наступление третьей волны пандемии, где практически сорваны все планы по вакцинации населения, где опасные последствия от западных вакцин заставляют сотни тысяч европейцев отказываться от прививок, где в столицах в последние дни происходят жестокие столкновения с полицией одуревших от локдаунов и комендантских часов жителей, все плохо. Нет! Это в России беда. Хоть и есть у них вакцина и вроде неплохая, но не справляются они с ее производством в необходимых количествах. Ничего, вот как только мы свои вакцины на наших мощностях в достаточных количествах произведем, тогда посмотрим, что можно сделать для этих несчастных русских…

В который раз та же ситуация: стоит кому-нибудь из высших функционеров ЕС вынужденно процедит сквозь зубы хоть какое-то положительное слово о русских и их вакцине, то через день-два идет «уточнение» - вы все не так поняли…

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон Фото: REUTERS

Но новая редакция своего же высказывания о «Спутнике V», сделанная месье Бретоном, просто выдающаяся по своей дерзкой циничности. Ведь Еврокомиссия, и это открыто говорят лидеры стран ЕС, практически провалила программу вакцинации, допустила очевидные ошибки при заказе и закупке вакцин. В Берлине, Вене, Будапеште, Праге, Братиславе и других европейских столицах говорят о необходимости закупки российской вакцины, а в Брюсселе отвечают: ерунда, сами справимся, а потом, может, и Москве подсобим.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, только что сделавший прививку российским «Спутником V», поставил верный диагноз сложившейся ситуации. Он заявил, что политики в вопросе с вакцинами никакой быть не должно, дело в спасении жизни.

Нет необходимости напоминать, как еще совсем недавно уничижительно отзывались о российской вакцине руководители Еврокомиссии. И что несли про нее их младшие «оруженосцы» вроде лидеров Литвы и Латвии.

Но, может, еврокомиссар Бретон искренне желает россиянам только добра и поэтому отказывает ЕС в возможности пользоваться российской вакциной исключительно из добрых побуждений: вам самим не хватает, прививайтесь сначала сами, а мы уж как-нибудь обойдемся. Сверимся со статистикой. Россия на сегодня входит в десятку стран мира, в которых сделано больше всего прививок от короновируса. Из членов Евросоюза в эту десятку входит только Германия.

Действительно, вакцинного изобилия у нас пока нет. Но еврочиновникам в этом вопросе лучше «на себя оборотиться». Мы «Спутник V» никому не навязываем. Но готовы уверенно конкурировать на возникшем в связи с пандемией глобальном рынке антиковидных препаратов. При этом «отрывать от своих» никаких доз не предполагается: незначительные первые экстренные поставки из России в другие страны должно заменить производство нашей вакцины по российским технологиям в этих странах.

И еще раз вернемся к еврокомиссар Бретону. Его последнее заявление, скорее всего, не окончательный приговор «Спутнику V» в Европе. Сейчас там должен начаться цивилизованный диалог между ним и национальными политиками в духе «Ты кто такой? А ты сам кто такой?». Разберутся, если хотят, как сказал Петер Сийярто, не идеологией заниматься, а жизни спасать.

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