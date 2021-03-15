Россия и Венгрия обсудили поставки "Спутника V"

Министры иностранных дел России и Венгрии обсудили поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто поставку в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции, включая поставки в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины "Спутник V", — рассказали в пресс-службе российского ведомства.

Как пишет ТАСС, разговор состоялся по инициативе венгерской стороны. Стороны обсудили двусторонние отношение и международную повестку.

В ноябре прошлого года Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были отправлены образцы российского препарата для исследований.

В феврале 2020 года в Венгрии началась массовая вакцинация "Спутником V". Прививку могут получить только граждане до 75 лет и без хронических заболеваний, сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйаш.