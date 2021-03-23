Невнимательный платит дважды Фото: Александр ГЛУЗ

«В ЖКХ воруют» - это уже типа присказки. Но часто речь идет не о каких-то абстрактных миллионах, а о вполне конкретных деньгах, вытянутых лично из вашего кармана. «КП» с помощью специалистов собрала примеры обмана, которые встречаются на практике чаще всего. И которые сравнительно легко выявить. Иногда для этого достаточно просто очень внимательно посмотреть на те документы, по которым вы собираетесь платить за ЖКХ.

1. Предупреждения о поверке счетчиков и двойные платежки

Начнем с самых откровенных мошенничеств. А именно — липовых квитанций и «писем счастья» от организаций, которые от вас вообще ничего требовать не вправе.

- Они выглядят точь-в-точь как привычные для людей квитанции. В них есть контактные данные, реквизиты организации, всё что нужно, чтобы казаться подлинником. Чаще всего это «Предупреждение о поверке счетчиков». Если позвонить по указанным номерам, там будут доказывать, что срок службы ваших счетчиков истек, а если не истек, то все равно требуется срочная проверка, согласно каким-то новым предписаниям, - рассказывает директор аналитического отдела Dominfo.ru Артур Меркушев.

Звонить — не надо. Даже если реально пришел срок поверки ваших счетчиков. Тут нужно понимать, что вы не обязаны поверять приборы учета в некоей конкретной службе. А компании, которые оказывают подобные услуги качественно и по пристойным ценам, «предупреждений» никому не рассылают — у них нет нужды искать клиентов таким способом.

Возможный вариант — приходит «липовая» платежка за услуги ЖКХ, очень похожая на настоящую. Важная мера предосторожности — сличить платежные реквизиты с теми, что были в предыдущих квитанциях. Если возникают вопросы, задать их можно жилищной инспекции — там точно скажут, какая организация должна выставлять вам платежи за ЖКХ.

2. УК незаконно поднимает жилищный тариф

В платежке есть такая строка — содержание и ремонт жилья. С ней обычно и связано больше всего нарушений. Самое характерное — тариф вдруг вырастает, а управляющая компания в обоснование этого «на пальцах» объясняет, что увеличилась стоимость каких-то расходников, пришлось поднять зарплату дворнику и уборщице, инфляция...

- Размер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается либо решением общего собрания в доме, либо решением органа местного самоуправления. Управляющая компания не может его поднять просто по собственному разумению, хотя нередко это происходит именно так, - предупреждает руководитель одного из региональных центров общественного контроля «ЖКХ Контроль» Татьяна Текучева.

Иными словами, если плата за содержание и ремонт жилья у вас резко выросла, не забудьте поинтересоваться у своей управляющей организации, а на основании какого документа это произошло (устные жалобы на пандемию и инфляцию — не документ).

3. За одни и те же услуги платим дважды

И снова про содержание и ремонт жилья. Туда входит определенный набор жилищных услуг, которые уже включены в эту плату (перечень есть в договоре управления многоквартирным домом — он должен быть у вас на руках, либо можно затребовать текст в своей УК). Но нередко те же услуги появляются в платежке еще раз — отдельными строчками со своими суммами. Расчет — на то, что деньги не очень большие и никто не станет вникать, что к чему и почем.

- Выделять конкретные жилищные услуги отдельными сточками в платежке допустимо, но в сумме плата за них должна равняться утвержденному тарифу за содержание и ремонт жилья, - поясняет Татьяна Текучева. - Скажем, установлен жилищный тариф в 23 рубля с квадрата. А в платежке есть дополнительная строка «содержание контейнерных площадок». Если в сумме «содержание жилья» и «содержание площадок» дают те самые 23 рубля — все правильно. А если за площадки начисляют, допустим, еще 10 рублей — это нарушение.

Возможный вариант — в платежку включаются услуги, за которые жильцы платят сторонней фирме, а не своей управляющей компании. Например, жильцы оплачивают обслуживание домофона напрямую той фирме, которая его и установила. А УК на голубом глазу включает плату за обслуживание домофона еще и в платежку, а деньги берет себе. Лишних рублей 45 с одной платежки в доме на 750 квартир — в год набегают сотни тысяч. Вот пример, как деньги делаются из воздуха. (Кстати, прямо сейчас проверьте, кому и сколько вы платите за домофон — это одно из самых частых нарушений).

В платежке есть такая строка — содержание и ремонт жилья. С ней обычно и связано больше всего нарушений. Фото: Олег УКЛАДОВ

4. Вместо чистоты в подъезде помойка и тараканы

Больная тема — подъезд как бы убирают, даже график на стенке висит, а туда зайти страшно из-за запахов и грязи.

- Уборщик просто мочит лестницу мокрой тряпкой и после этого считает ее чистой. Это же касается стен подъезда, - приводит пример адвокат Антон Лебедев.

Мириться с этим вовсе не обязательно.

- Необходимо составить акт о предоставлении услуг ненадлежащего качества (вернее всего позвать представителей самой УК или жилинспекции) и направить требование в управляющую компанию о перерасчете, - рекомендует Лебедев. - В случае невыполнения этого требования можно обратиться в суд.

Но в большинстве случаев после требований перерасчета полы начинают мыть гораздо лучше.

5. Подали показания счетчиков — проверьте результаты

- В платежке надо обязательно проверять, правильно ли там учтены показания приборов учета, - советует Татьяна Текучева. - Например, исходя из тех показаний счетчика, которые мы подали, мы потребили 3 куба воды. А плату нам выставили за 5 кубов. Это может быть реально техническая ошибка. А может быть и умысел. А теперь представьте, если подобные ошибки повторяются из месяца в месяц...

6. Вы оплачиваете квартиру большей площади

На самом деле площадь вашей квартиры — 36 кв. м. А в платежке опять-таки «ошибочка вышла» — 38 кв. м. Чаще всего такое случается со взносом за капремонт, который как раз и рассчитывается с квадратного метра (за 2 квадрата вы, соответственно, переплачиваете). Но актуально и для платы за обращение ТКО (вывоз мусора) — в тех регионах, где за мусор жители платят именно с квадрата. И все с той же платой за содержание и ремонт жилья — она тоже идет с площади квартиры.

Казалось бы, уж тут-то доказать ошибку и потребовать ее исправить — проще простого. Но, как правило, именно такие мелочи граждане в большинстве своем просто не замечают.

7. Раскошельтесь на ненужное тепло

Отопление — одна из самых дорогих коммунальных услуг. И — один из самых верных способов «относительно честного» отъема денег у населения. Тут надо понимать, что если на улице оттепель, а топят как при минус 30, то за эти тропики в квартире платим мы — согласно объемам поданного теплоресурса.

- У нас на входе в дом должно проверяться качество поставляемого ресурса. Он должен соответствовать температурному графику. Если при средней температуре минус 3 подается тепло как на минус 18, то это перетоп, - объясняет Татьяна Текучева. - Вы вправе обратиться в орган госжилнадзора (жилинспекция), и этот орган должен вынести предписание о перерасчете.

А иногда граждане платят за тепло, которое в дом даже и не поступает.

- Управляющая компания нас очень долго убеждала, что не нужен нам общедомовой счетчик тепла, что это дорого и так далее. И весьма неплохо наживалась на наших платежах за отопление: с теплосетью рассчитывалась, исходя из показаний магистрального счетчика, а нам выставляла оплату по нормативу, - рассказывает свой личный опыт гендиректор компании Frisquet Russia, которая занимается как раз отопительным оборудованием, Вероника Кулешова. - А в нашем ЖК сплошь и рядом в квартирах были хорошие пластиковые окна, у многих стояли терморегуляторы на батареях, и потребление тепла было на самом деле гораздо меньше норматива. В конце концов мы титаническими усилиями провели общее собрание собственников и приняли решение ставить счетчик. Платежи за тепло упали в 1,5 раза!

ВАЖНО

Что делать и куда жаловаться?

Шаг первый, если вы подозреваете, что вас обсчитывают, - обратиться за разъяснениями в свою управляющую организацию, которая выставляет вам счета. Делать это лучше в письменном виде — важно, чтобы ваше обращение зафиксировали. Если на него никак не отреагируют — это уже нарушение.

Шаг второй, если вы не готовы к самостоятельным судебным разборкам с УК, - жаловаться в госжилинспекцию.

НА ЗАМЕТКУ

За что еще мы переплачиваем не глядя

- Граждане часто оплачивают услуги, которые уже устарели и от которых легко можно отказаться. Пример максимально прост — радиоточка, - утверждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. - Это проводной выход под радиоприемник, который стоит почти 118 рублей в месяц. Кто сейчас этот радиоприемник слушает? Но вместо того, чтобы дойти до МФЦ и оплатить 60 рублей госпошлины за отключение этой «услуги», граждане просто тихо возмущаются. Точно та же история со стационарными телефонами, которыми люди пользуются все меньше и меньше. Но — продолжают оплачивать. В ближайшие несколько лет, вероятно, то же будет с общедомовой антенной – все больше людей смотрит ТВ через кабель и интернет.

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