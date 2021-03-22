Бестселлер «Обман веществ» и новинка «Юрий Гагарин. Как это было»: Какие книги «Комсомольской правды» искать на Non/FictioN22 в Москве

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Поход на ярмарку – это целое путешествие! Можно просто побродить, посмотреть-послушать, поговорить и завязать интересные знакомства, ну и, конечно, приобрести приглянувшиеся книги по ценам более выгодным, чем в магазинах.

Некоторые издательства специально к ярмарке приурочили торжественные презентации долгожданных новинок.

Кроме российского книгоиздания, будет представлена литература из Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании и многих других стран.

КТО УЧАСТВУЕТ?

По традиции на ярмарке появятся знаменитые авторы, они представят свои новинки, бестселлеры, проведут творческие встречи и дадут автографы.

Авторы книги «Обман веществ» - Олеся Носова и Зухра Павлова

Среди участников: Наринэ Абгарян, Евгений Абдуллаев, Диана Арбенина, Денис Драгунский, Сати Спивакова, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Гузель Яхина и многие другие. Кроме того, запланированы онлайн-встречи с иностранными писателями.

ЧТО УВИДИМ?

Non/fiction ждет несколько разделов: детская площадка «Территория познания», «Антикварная книга и букинистика», «Книга: гастрономия и путешествия», «Программа иллюстраторов ДНК книги», «Комиксы» и «Бизнес-зона».

Non/fiction — это 13 тыс. новинок, 400 различных событий и 100 лекций!

ВСТРЕЧА С «КОМСОМОЛКОЙ»

Свою продукцию на ярмарке интеллектуальной литературы представляют свыше 300 издательств. В их числе и «Комсомольская правда» (стенд B28).

Гостей ждет множество прекрасных книг. Например, можно будет приобрести ставшую бестселлером книгу «Больше чем паста», новинку «Десерты, привет! Сахар, пока!», «Школа юного кондитера», «Магия бисквита» и многие другие.

Как всегда, огромный выбор книг ждет тех, кто следит за своим здоровьем. Среди них - мгновенно ставший бестселлером «Обман веществ» (заказан дополнительный тираж! А 28 марта в 18.00 в Зоне семинаров № 3 пройдет встреча с автором, врачом-эндокринологом Зухрой Павловой); бьющая рекорды по продажам «Дорожная карта к долголетию»; «Темная сторона ЗОЖ», «Близко к сердцу», «На ошибках учатся» и так далее.

Будут и знаменитые фолианты «Комсомолки», которые регулярно становятся хитами продаж, - серия «Главные документы»: бестселлер «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства» и мощная премьера нынешней весны - «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе», в которую вошли редкие фотографии, интервью, воспоминания.

Также на стенде «Комсомольской правды» можно купить книги по психологии (в том числе детской) и саморазвитию. Родители найдут увлекательные и очень красивые детские книги и журналы - с заданиями, раскрасками и приключенческими историями.

Конечно же, «Комсомолка» порадует ежедневными скидками, а также подарками и специальными предложениями на книгу дня. Обязательно приходите на стенд B28!

Где: Гостиный Двор, м. «Китай-город», ул. Ильинка, 4.

Когда: 24 - 28 марта 2021.

Цена билетов: 250 руб.