Четвертые выборы за два года: в Израиле вновь пытаются сместить Нетаньяху

Предвыборная агитация на улицах Израиля. Фото: REUTERS

В Израиле сегодня проходят очередные выборы в Кнессет (парламент).

Это уже четвертая попытка сместить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за последние неполных два года.

По мнению экспертов, шансов вырваться из замкнутого круга у страны очень немного.

В связи с бесконечным избирательным процессом работа парламента Израиля практически парализована, на борьбу за места в Кнессете потрачены миллионы долларов, но действующий премьер по-прежнему остается ключевой фигурой внутриполитической борьбы – израильская пресса признает, что Нетаньяху и на этот раз останется у власти.

Нынешний премьер занимает свое кресло дольше всех в истории Израиля – с 2009 года, а до этого он руководил страной с 1996 по 1999 год.

Несмотря на запрос на смену власти, назревший в израильском обществе, Биньямин Нетаньяху остается у руля вопреки прогнозам, возбужденным в отношении него уголовным делам и обвинениям в коррупции.

Некоторое время назад израильские политологи заверяли, что пандемия внесет свои коррективы в бесконечные выборы, однако успешная кампания по вакцинации, развернутая именно при Нетаньяху, скорее всего вновь позволит сохранить ему свое кресло. Кроме того, в стране фактически отсутствует возможность для создания коалиции, что по сути является для Нетаньяху беспроигрышной комбинацией фактически при любом исходе выборов.