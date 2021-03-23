Грубости стало меньше

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«Уважение» от слова «важно». Проявлять уважение к себе и другим людям, даже незнакомым, заранее предполагает, что окружающие люди так же важны для вас, как и вы сами для себя. При этом вы не позволяете нарушать собственные личные границы и не переходите за установленные чужие.

Насколько мы вежливы по отношению друг к другу, помог понять соцопрос на тему дня, организованный «Комсомолкой».

На вопрос «Как вы попросите водителя сделать музыку потише?» в ситуации, когда в такси она слишком громко звучит, наиболее вежливую форму выбрала почти половина опрошенных – 48.72% . Лучший вариант ответа выглядит так: «Простите, вы не могли бы убавить громкость радио?»

А вот другой распространенный сюжет, наверняка знакомый многим. И все равно более половины респондентов остались вежливыми. Бывало же с вами так, что водитель такси долго не может найти ваш дом, и вы начинаете нервничать? А потом выясняется, что это вы неправильно указали место посадки, промахнувшись с точкой геолокации. Так вот: подойдет к указанной изначально точке и извинится за свой промах 55.04% участников опроса. Просто попросят водителя забрать их из другого места 36.93%. А вот угрожать водителю отменой заказа, если он не поторопится подъехать по другому адресу осмелится 8.02% опрошенных.

Регулярно оставляет чаевые в районе 10% просто так, за труд, 33%, а еще 57.45% признались, что вознаградят за труд, если им понравится сервис. Никогда никого добровольно не благодарят 9.55% прошедших опрос.

Вежливо по отношению с водителями такси даже в конфликтных ситуациях ведет себя большинство – 66.46%. Эти люди всегда здороваются и прощаются, садясь в машину, не хлопают дверью, не грубят.

Да, в общем–то, никогда и не конфликтует с водителями тоже абсолютное большинство – почти половина потенциальных пассажиров – 52.71%. Всего в маленьком социсследовании приняли участие 2067 человек.

Что ж – вырисовывается отрадная тенденция – мы стали меньше хамить друг другу и гораздо чаще стремимся к гармонии и взаимоуважению.

Сервисные службы тоже работают над этим, инструктируя, штрафуя или поощряя персонал в случае проявления уважения или неуважения к достоинству клиента.

Для повышения общего уровня культуры много что делается. В популярных сетевых универсамах, ближайших к дому, обычно существует своеобразная «доска почета», где вывешиваются фотографии лучших продавцов месяца. Рублем тоже мотивируют.

В кафе и отелях персонал тоже вышколен. Да и за работу люди держатся. Ведь за грубость можно легко вылететь.

Вежливость становится необходимой личностной характеристикой, если вы работаете или хотите работать в крупной компании, для которой важна репутация.

Как мы выглядим со стороны

Например, с начала прошлого года у пользователей Яндекс Go появилась возможность узнать свой рейтинг – он складывается из оценок, которые пассажирам ставят водители по окончании поездок. И они могут влепить «кол» или расщедриться на «пятерку». Обратный рейтинг, когда пассажиры оценивают водителей, тоже существует, и уже довольно давно. Все происходит анонимно.

Таким образом, обе стороны замотивированы быть бережнее и деликатнее по отношению друг к другу. Ведь так гораздо приятнее сосуществовать. Поделись, как говорится, улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется...

А посмотреть свой рейтинг можно в меню: под именем или почтой, привязанной к Яндекс Go. Если пользователь не указал эту информацию, его рейтинг будет недоступен. Но он появится, если добавить данные.

Сам рейтинг считается как средневзвешенное – почти как среднее, но новые оценки влияют на итог сильнее старых. Со временем они их просто перечеркивают. Это значит, если вы когда–то получили свою «единицу» за поведение, то с каждой новой оценкой она будет всё меньше влиять на рейтинг, а со временем совсем перестанет учитываться.

Несомненно, мы стали гораздо нежнее относиться друг к другу, в частности, к водителям, которые своим трудом стараются сделать нашу жизнь комфортнее. И эти люди приходили и приходят к нам на помощь в еще не закончившуюся пандемию и транспортируют не только нас, но и наши грузы и подарки родным и близким людям. Нам не за чем быть с ними грубыми. Нынче в моде – взаимное уважение.