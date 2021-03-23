Запретим все, кроме программы «Время», и маньяков не будет?

Кадр из интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым, который отсидел 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девочек. Фото: Ксения Собчак @ Youtube

Посмотрел фильм Собчак про маньяка. Прекрасная работа - и самой Ксении, которая буквально на наших глазах за сколько-то лет превратилась из гедонистической знаменитости в смелого репортера, который идет с камерой хоть в секту, хоть к психу, и ее режиссера, у которого, несомненно, есть способности, годные и для большого кино.

Замечательно снят Скопин - действительно мрачное место (непонятно, кстати, почему эта часть Рязанской области так депрессивна и так разрушена даже по нашим скромным меркам, но я там был и впечатления те же).

И сам Мохов ("у меня все качества хорошие!"), и его дом и быт, и его жертва, и особенная удача - колоритный веселый следователь-колобок, - все показано ярко, дико и макабрически страшно, пять баллов.

А вот что по-настоящему чудовищно, так это толпа ханжей, которые вопят везде о том, как они оскорблены, и как эти репортажи ужасны для жертвы (хотя девушка даже книгу об этом написала, и явно психологически борется со своей трагедией методом ее публичного изъяснения), и как надо все символически нехорошее запретить, запретить, запретить, а оставить только добрые улыбки.

С их точки зрения, нельзя показывать зло, преступность и безумие, ведь если это делать, так это же сплошное воспевание и реклама, увидит человек маньяка - и сам тут же станет маньяком, а если не показывать, так все будет тихо и хорошо.

Виктор Мохов. Фото: Ксения Собчак @ Youtube

К примеру, в СССР в кино и по телевизору показывали все только героическое и светлое, вот и не было там, как мы знаем, ни жестоких дворовых банд, ни маньяков вроде того знаменитого мужика, который вел детский кружок и водил пионеров в походы, а потом с этими пионерами известно чем занимался, да и самого Чикатило - конечно же, не существовало и Чикатило, ведь он не мог вдохновиться советской журналистикой и подцензурным искусством, а значит, откуда ему вообще взяться на свете.

Но мне интереснее, откуда взялись эти ханжи в таком количестве?

Почему они такие невежественные?

Дай им волю, и Альбац никогда бы не брала интервью у следователя Хвата - садиста и палача, пытавшего Вавилова, и вся криминальная хроника за сотни лет, от Джека Потрошителя до профессора Соколова, была бы забанена и стерта, и Трумэн Капоте никогда бы не написал In cold blood, а дальше надо запретить печатать воспоминания и показания нацистов - это же тоже "трибуна", собственно, фотографии Гитлера Госдума уже победила, а там и искусство пора громить, правильно Лолиту не давали печатать, пропаганда педофилии, и уж точно надо отменить Мамлеева и Сорокина, ужас, что там у них происходит, и, главное, хорроры-триллеры, ясно же (морально озабоченному дураку), что Стивеном Кингом и Энтони Хопкинсом вдохновиться еще намного проще, чем репортажами про Пичужкина и Фишера, все это Сияние и Молчание Ягнят - это такая реклама, там все нарочно так увлекательно сделано, прочитал-посмотрел-расчленил, тем более, Джек Николсон на женщину нападает, нельзя это показывать, вы что, феминизм не велит, словом, смотрите фильм "Кубанские казаки", слушайте песню "Валенки", читайте газету "Правда" 1984 года с текстами об озимых и яровых, и смотрите программу "Время", товарищи Косыгин, Подгорный, Устинов встретили в аэропорту товарища Бокассу, долгие продолжительные аплодисменты.

Ой, про Бокассу же тоже нельзя.

Отменили мы зло - вот и нет его, зла.

А я бы лучше отменил и запретил самих ханжей.

Жаль, я не знаю, как это сделать.

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