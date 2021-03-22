"Абсолютно с ним согласна": Ксения Собчак поддержала оскорбившего россиян Алексея Серебрякова

Телеведущая призналась, что ей было бы интересно сделать интервью с актером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возвращение Алексея Серебрякова в Россию после нескольких лет жизни в Канаде разделило публику на два лагеря: одни с нетерпением ждут премьер с его участием (в этом году у Серебрякова выйдет сразу несколько картин), другие гонят "предателя" обратно за океан и припоминают нелестные высказывания.

За несколько лет таких откровений было немало. Актер, получивший в 2010 году звание Народного артиста России, критиковал и чиновников, обвиняя их в наплевательском отношении к народу, и самих россиян за показной псевдопатриотизм, агрессию и рвачество. Знаменитая фраза Серебрякова о том, что "национальной идеей в России являются сила, наглость и хамство" три года назад вызвала бурю эмоций не только в рядах обывателей, но и среди знаменитостей: актера осудили Александр Балуев, Никас Сафронов, Владимир Бортко, Михаил Пореченков, Сергей Лукьяненко... "Зачем выступать с такими заявлениями, если ты, даже переехав в Канаду, постоянно снимаешься на родине и зарабатываешь немалые деньги? Это бесчестно!", - гневался в ответ режиссер Карен Шахназаров.

Впрочем, есть и те, кто поддерживает Алексея Серебрякова и рад его возвращению в родные пенаты: Мария Шукшина, Виктор Мережко, Дмитрий Певцов, Станислав Садальский. А теперь и Ксения Собчак.

- Да, конечно, мне было бы интересно сделать интервью с Алексеем Серебряковым, - ответила телеведущая на вопрос kp.ru на пресс-завтраке премии "МУЗ-ТВ".

- Вы видели, с каким хейтом он столкнулся сейчас, вернувшись в Россию? - поинтересовалась "КП".

- Я, честно говоря, не знаю... Но он ведь давно столкнулся с хейтом, когда сказал что-то такое, с чем я абсолютно согласна, - кратко пояснила Собчак.

Напомним, первые скандальные высказывания актера прозвучали в 2012 году, когда он эмигрировал в Канаду, объяснив это желанием лучшей жизни для своих детей: вместе с женой Алексей воспитывает ее дочь от первого брака и двоих усыновленных мальчишек - братьев Степана и Данила.

- Хочу, чтобы они росли и воспитывались в принципиально другой бытовой идеологии, - говорил тогда звезда сериалов "Штрафбат" и "Бандитский Петербург". - Уличная идеология цивилизованной страны - доброжелательность и терпимость - то, чего так недостает в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил.

Следующие девять лет, живя за океаном, Серебряков продолжал работать в родной стране: за эти годы он сыграл в "Левиафане", сериалах "Метод", "Доктор Рихтер" и многих других. Гражданство Канады Алексей так и не получил, но и желания вернуться на родину никогда не высказывал. Однако, на днях, появившись на светской кинопремьере, артист как ни в чем не бывало заявил журналистам, что живет в России.

- Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить, - огорошил репортеров Серебряков.

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