«Никаких антибиотиков и КТ!»: Эксперт рассказала о рисках при самолечении коронавируса и проверенных препаратах

Недавно исполнился год, как Россия борется с эпидемией коронавируса. Ситуация заметно улучшилась, но победа в этой войне с «короной» еще не одержана. Конечно, представление специалистов об эффективных средствах для лечения коронавирусной инфекции постепенно меняется. Это легко объяснить: чем больше получено знаний, чем больше выборка пациентов, тем эффективней схема лечения. За минувший год пандемии столько всего на этот счет написано и сказано, что у обывателей от всей этой информации в голове, мягко говоря, каша. А многие еще, знаете ли, вообще игнорируют врачей и, вычитав в Сети какой-то новый «рецепт», начинают заниматься самолечением. Хотя шутки шутить с собственным здоровьем – последнее дело. И обычный грипп, и уже тем более коронавирус – болезни опасные. Ни в коем случае не стоит их недооценивать. Напомним, в России за этот год от ковида скончались уже более 88 тысяч человек…

О том, какой должна быть правильная профилактика ковида и лечение его легкой формы, мы поговорили с доктором медицинских наук, профессором кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова Еленой Каревой.

«ЭТО ГЛУПО И РЕАЛЬНО ОПАСНО»

- Елена Николаевна, каковы главные ошибки людей при лечении коронавирусной инфекции?

- Я бы по-другому перефразировала - есть опасные для здоровья ошибки, а есть не очень опасные. Первое, что нужно понимать - любая вирусная инфекция, в том числе коронавирусная, это очень быстрый процесс. Вирусы размножаются стремительно. Поэтому нельзя откладывать начало лечения. Если речь идет о ковиде, то, конечно, надо обращаться к врачу как можно быстрее и как можно быстрее начинать лечение. Но многие почему-то сами, без всяких врачей, сразу бегут на КТ (компьютерную томографию, - Авт.), закупаются антибиотиками. Еще недавно было принято «самолечить» коронавирус антикоагулянтами (это препараты, которые препятствуют образованию тромбов, - Авт.). Все это глупо и реально опасно.

- А как нужно действовать?

- Ну вот смотрите. Давайте представим ситуацию. Сейчас мы уже имеем возможность очно посещать работу - многие компании возвращаются к такому режиму. Хотя по-прежнему нужно носить в общественных местах маски и перчатки. Скажем, в какой-то момент становится ясно, что у кого-то из коллег, с которым мы находились в одном помещении, подтверждается коронавирус. Сам он, естественно, сразу отправляется на больничный. В зависимости от формы заболевания - либо лечится дома под контролем врача, либо госпитализирован. Слава богу, 80% людей переносят ковид в легкой форме. Но при этом есть реальный риск заболеть у оставшихся на работе коллег. Есть период бессимптомного носительства вируса, когда вот этот заболевший коллега мог кого-то заразить. Что в таком случае человек может сделать, чтобы себя защитить? Симптомов нет, но коллеги, конечно, беспокоятся – не подхватили ли они COVID-19. В таком случае нужно заняться постконтактной профилактикой. Но для этого не нужно выдумывать какие-то свои варианты лечения или рыскать по интернету, есть четкие официальные рекомендации, подтвержденные Минздравом. Профилактика нужна, чтобы даже если вы подхватили вирус, но симптомов пока нет, ваша задача - не дать ему развиться, защититься от развития заболевания, даже если были в контакте с больным.

- Несколько недель назад Минздрав как раз опубликовал 10-ю версию временных рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

- Да-да, специалисты Минздрава все очень хорошо по полочкам разложили какие медикаменты использовать. Для профилактики рекомендуются интраназальные интерфероны и умифеновир, он же арбидол. Схемы лечения прилагаются в описании. У Арбидола, например, при постконтакте это 200 мл 1 раз в день. И ни в коем случае никаких антибиотиков, никаких КТ без направления врача. Это лишняя лучевая нагрузка на организм. Бесполезно и вредно. Организму помогать надо, а мы его излишне нагружать будем?

- Препараты для профилактики, о которых вы говорите, можно купить в аптеке без рецепта?

- Да, рецепт для них не нужен.

«ПРИ ЛЮБОМ ВИРУСЕ ВАЖЕН БЫСТРЫЙ СТАРТ ТЕРАПИИ»

- Один из самых распространенных у обывателей вопросов: как по своим ощущениям отличить грипп, ОРВИ и ковид?

- Никак. Даже врач не может отличить грипп от ковида или любой другой острой респираторной инфекции, пока они в легкой форме. Поэтому не нужно надеяться, что вы сами поймете, какое из многочисленных острых респираторных заболеваний у вас. Если чувствуете, что заболели - вызываете врача на дом. И в любом случае можно начинать прием безрецептурных противовирусных препаратов. Но тут есть нюанс. Есть лекарства, которые заточены, например, строго на грипп. Врачи их прописывают, когда идет эпидсезон по гриппу. Но может ведь оказаться, что это был не грипп, и тогда лечение не будет иметь эффекта. А есть препараты широкого спектра - тот же арбидол, который захватывает и грипп, и «корону», и герпес вирусный, и аденовирусную инфекцию, и так далее. Такие препараты рекомендованы и для профилактики, и для лечения этих болезней. Еще раз напомню, что при любой вирусной инфекции важен быстрый старт терапии. Чем раньше мы начнем лечение, тем эффективней оно будет.

- Если в семье, живущей в общей квартире, заболел коронавирусом кто-то один, как защитить всех остальных?

- Регулярно моем руки, отделяем полотенце, которым пользуется больной. По возможности - если он с температурой - нужно изолировать его в отдельной комнате. Регулярно проветриваем квартиру. Естественно, даже дома носим маски. Кстати, было серьезное исследование врачей из китайского Уханя, которые первыми столкнулись с коронавирусной инфекцией и должны были не только лечить уже заразившихся, но и искать способы обезопасить себя, чтобы не заразиться при контакте с больными в «красной зоне». Там были две группы медиков – здоровые и у кого уже подтвердили коронавирус. Они принимали наш российский умифеновир. В итоге среди тех, кто принимал эти препараты для профилактики, процент заразившихся был минимальным, а во второй группе среди участников эксперимента не было ни одного, кто получил бы в итоге осложнение в виде острой пневмонии.

ВЗВЕСИЛИ ПОЛЬЗУ И РИСКИ

- Вы упомянули, что Минздрав выпустил уже десятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Если сравнивать с более ранними версиями, как изменились взгляды на эффективную защиту от коронавируса?

- Специалисты отказываются о некоторых препаратов, которые ранее были рекомендованы. Отказываются по разным причинам. В первую очередь - из-за наличия тех или иных побочных эффектов. Поэтому их перестали назначать для профилактики или лечения легкой формы коронавируса. Например, препараты от ВИЧ ритонавир и лопинавир, которые на каком-то этапе использовали при лечении ковида, исключили вообще. Исключили, не потому что они не работают. Но у них начинаются проблемы при взаимодействии этих двух лекарств, они влияют на метаболизм других препаратов, в организме начинается, мягко говоря, чехарда. При включении того или иного препарата в рекомендации трезво взвешивается соотношение пользы и риска побочных эффектов. У ритонавира и лопинавира оказалось больше последствий, чем плюсов.

Почему вообще происходит пересмотр рекомендаций? Тут все просто. Специалисты накапливают информацию о соотношении пользы и вреда. Это, скажем так, похоже на процесс превращения алмаза в бриллиант, когда мастер шлифует камень.

По последним рекомендациям, для лечения сейчас используют три лекарства – фавипиравир, гидроксихлорохин и арбидол. Естественно, не вместе. Но при этом стоит отметить, что фавипиравир и гидроксихлорохин это, во-первых, препараты с пометкой RX, то есть рецептурные, их может назначать только врач, а во-вторых, они имеют некоторые побочные эффекты.