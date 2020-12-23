Все знают, что первый удар эпидемии коронавируса принял на себя китайский город Ухань. При этом уханьским врачам приходилось не только лечить больных, число которых увеличивалось в геометрической прогрессии, но и искать средства для профилактики нового и совершенно на тот момент еще не изученного заболевания. Как стало известно, группа ученых их Уханя доказала эффективность одного из российских противовирусных препаратов для профилактики COVID-19. Результаты клинического исследования доктора Чуангуан Яна и его коллег опубликованы в международном научном журнале Frontiers in Public Health - в статье «Эффективность Арбидола при профилактике COVID-19 среди медицинских работников».Исследования проводились в клинической больнице Тунцзи (Ухань, Китай).В главной группе риска находятся, разумеется, врачи - те, кто непосредственно работает с заболевшими. И, увы, несмотря на все меры предосторожности, многие медики рано или поздно тоже заражаются вирусом. В больнице Тунцзи уже к началу февраля 2020 года коронавирус подтвердили у 82 медработников из «красной зоны».Чтобы провести полноценное исследование, ученые сформировали две группы людей, за которыми предстояло наблюдать в течение нескольких недель. Помимо 82 заболевших медиков из персонала больницы случайным образом отобрали еще 82 человек. Итого - в эксперименте принимали участие 164 человека (63 мужчины и 101 женщина) со средним возрастом в 37 лет. Этих людей, разумеется, не смешивали, они работали (или лечились) в разных корпусах. Но за самочувствием каждого из них наблюдали, ежедневно фиксируя данные в журнале.«23,2% среди инфицированных лиц принимали Арбидол для профилактики COVID-19, в то время как среди неинфицированных лиц доля составляла - 58,5%», - говорится в статье.В результате наблюдения ученые выявили, что среди тех, кто принимал Арбидол для профилактики, риск подхватить коронавирусу был ниже, чем у остальных.То же самое и с уже заболевшими. На первом этапе (см. выше) из общего числа инфицированных ковидом врачей Арбидол принимал приблизительно каждый четвертый. Но в итоге из-за ухудшения самочувствия 48 пациентам из 84 (58.5%) понадобилась госпитализация. Среди них Арбидол принимали (уже после заражения) лишь 7 человек. Это 14,5% или каждый седьмой из числа госпитализированных.«При этом госпитализации не были связаны с приемом противовирусного препарата. Они зависели от возраста заболевшего, - говорится в исследовании. - Из 48 госпитализированных 4 пациента COVID-19 вызвал осложнение в виде тяжелой пневмонии. Но ни один из пациентов с пневмонией не был из группы, принимающей Арбидол для профилактики».Члены научной группы отмечают в статье, что исследование показало профилактическую эффективность Арбидола: «Противовирусный механизм препарата блокирует проникновение вируса внутрь клетки, он действует на начальных стадиях развития вирусной инфекции».Напомним, ранее Минздрав России в числе препаратов, которые могут быть использованы для лечения коронавируса, рекомендовал умифеновир (он же Арбидол), интерферон-альфа, азитромицин. В то же время группа американских микробиологов выявила, что для лечения ковида эффективен и российский препарат Амиксин.