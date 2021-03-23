«Ради памяти Люси можно было бы и помириться!»: внучка Людмилы Гурченко – об отношениях с вдовцом актрисы и ее правнучке

Елена Королева — единственная внучка народной артистки Людмилы Гурченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У народной актрисы Людмилы Гурченко осталось две кровных родственницы – внучка 37-летняя Елена Королева и 13-летняя правнучка Таисия. В конце марта будет уже 10 лет со дня смерти Людмилы Гурченко. Семья и поклонники уже сейчас готовятся к этой дате. Накануне годовщины смерти своей знаменитой бабушки Елена Королева ответила на вопросы kp.ru.

- В марте 10 лет, как не стало вашей бабушки. Как вы проведёте этот День памяти Людмилы Марковны Гурченко?

- 30 марта я пойду на кладбище, если увижу фанатов и знакомых Люси (Лена называет бабушку по имени, так принято в семье – прим. Ред.) — буду очень рада. С многими ее почитателями на связи и жду встречи. Также на программу позвал Андрей Малахов, мы уже месяц с редакцией обсуждаем этот выпуск. Хотела бы наладить связь с теми, с кем не общалась давно. К Сергею Сенину отношусь нейтрально, надеюсь, с ним там и увидеться. Мне нравится музей, который создан в квартире моей бабушки. Хочу сделать такой же интересный музей из ее дачи. Там сохранился дух бабушки, все осталось не тронутым. Именно там она готовилась к ролям, сохранились сценарии и видео, которые она смотрела. Люсе очень нравился довоенный Голливуд, фильмы и зарубежная эстрада 80-90-х годов. Ещё много всего о ней до конца не раскрыто – хотелось, чтобы люди узнали что-то новое. На даче хранится коллекция ее платьев, необычная мебель и ее любимые сервизы. Там я редко бываю и никого туда не вожу. За редким исключением, которое делаю для важных телевизионных съемок. При этом всех прошу быть очень аккуратными. Вопрос с наследством пока открыт, это все будет продолжаться бесконечно. Но накануне дня памяти об этом вспоминать не хочу. Хочу лишь общаться с друзьями бабушки и ее творчеством.

Елена Королева слышала как по ночам на даче бабушки скрипят полы. Фото: Личный архив

- Лена, общаетесь ли во со вдовцом Людмилы Марковны? Приглашает он вас в квартиру-музей?

- Сергей Сенин со мной не общается. Более того, он не так давно сказал журналистам, что я вообще не наследница, даже по авторским правам. «Может быть это возрастное?» – как модно теперь говорить. Здоровья ему. Возможно, в его мире наследниками могут стать только мужья, а не кровные родственники. У нас, конечно, патриархат - но не до такой же степени. Я считаю, что, как мужчина, он мог бы снизойти и пригласить женщину на разговор - так поступают благородные люди. А не благородные обычно кидают или заставляют унижаться слабый пол. Что происходит то и было целью. Я предпочитаю общаться только с порядочными мужчинами. Но, надеюсь в отношении Сергея я ошибаюсь. Ради памяти Люси можно было бы и помириться. Опять же, повторюсь, если есть благородство души. Но в нашем мире его почти не осталось. Может быть, хотя бы на программе у нас с ним что-то получится.

- Вы и ваша дочь - единственные кровные родственники Людмилы Гурченко. Вы же наследница ее дома-дачи. Какие ценные или памятные вещи остались от вашей бабушки?

- На даче ничего не тронуто, все как было - так и осталось. Дом сохранил дух Люси в первозданном виде. Есть ее сервиз, платья, кассеты с фильмами, распечатки сценариев с ее пометками, там она просматривала присланные ей варианты. Камин, статуэтки… Этот дом уже как музей. Буду надеяться, что он им и станет в своё время. Когда я ночевала там, то слышала как по ночам в доме скрепят половицы… Мне даже показалось, что Люся как бы дает знать, что это ее место и она против ночевок. Это, кстати, подтверждали и знакомые, которые присматривают за домом. Вот такая странная история.

Елена утверждает, что с Прохором Шаляпиным ее связывает исключительно дружба. Фото: Личный архив

- Этот дом сейчас уже ваш? Или ваш отец претендует на него?

- Этот дом пока наполовину мой (после смерти единственной дочери народной артистки Марии Королевой наследство разделили между ее дочерью Еленой и вдовцом – прим. Ред.). Я бы хотела, чтобы дом был мой полностью, ведь у меня есть ребёнок и все эти половинки-четвертинки – вы сами понимаете… Но решение этого вопроса подвисло (отец Елены Королевой уступать ей наследство бабушки и мамы не хочет – прим. Ред.). Вот я понимаю, Константин Купервейс (муж Людмилы Гурченко до Сергея Сенина – прим. Ред) - пришёл ни с чем и ничего и не взял, когда ушёл. Но зато сколько он подарил заботы! Вы не представляете! Помню, как он сам нас с Марком к Люсе в кровать клал, пока маленькие были. Вот настоящий Дедушка – с большой буквы. Зато другие... Видимо в гроб хотят все унести, а ведь - так любили так любили, что детям шиш. Как говорится, после нас хоть потоп.

- Я читала, что Людмила Марковна хотела, чтобы вы учились заграницей - но вы не захотели уезжать? Почему?

- Да. Бабушка и родители старались дать самое лучшее, пока в семье все было хорошо. Но я Англии предпочла Россию и попросила меня туда больше не отправлять. Я с детства люблю свою родину, поддерживаю отечественного производителя. Мне нравится наше образование, оно самое лучшее, и дочке я тоже прививаю и патриотизм, и любовь к учебе. Ну и уважение к памяти предков, конечно.

- На выходных вас видели на прогулке с музыкантом Прохором Шаляпиным. Почему вы с ним подружились? Он за вами ухаживает?

- Прохор очень весёлый и креативный. Мне с ним просто комфортно общаться. Если у него не будет выступлений и мероприятий, то 30-го марта он возможно будет со мной на кладбище. Прохор трудоголик и работает каждый день на корпоративах, зовёт с собой, но мне нравится не тусоваться, а заниматься дочерью. Вообще не смотря на имидж, парень он серьезный.