В приложении утреннего шоу Алисы появились новые рубрики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В утреннем шоу приложения Алиса появились новые рубрики.

Партнеры Яндекса разработали для нее новые навыки на платформе Диалоги.

Новые функции Алисы позволят узнать пользователям много интересного. Так, например, в рубрике компании Skyeng ежедневно появляется английское слово, о происхождении которого рассказывает голосовой помощник. В рубрике Aviasales слушатели узнают про любопытные факты о разных странах, а Политехнический музей познакомит с открытиями и изобретениями со всего мира.

Чтобы новые рубрики стали доступными, необходимо поменять настройки в приложении Алиса.

Разработчики отметили, что у Алисы будут и дальше появляться новые навыки. Отмечено, что пользователи могут принять участие в улучшении и модернизации голосового помощника. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте.

Утреннее шоу Алиса позволяет своим слушателям узнавать новую полезную информацию, слушать музыку и интересные истории. Чтобы голосовой помощник посвятил вас в новости дня, достаточно сказать: «Алиса, включи утреннее шоу!» или просто «Доброе утро».

Ранее Алиса "научилась" рисованию. Голосовой помощник создает картины по просьбе пользователя. Это может быть, что угодно: пейзаж, портрет, натюрморт. Она с легкостью изобразит сосновый лес или морской берег.