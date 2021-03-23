Коснется миллионов автовладельцев: Госдума окончательно одобрила гаражную амнистию

Закон позволит бесплатно узаконить гаражи, построенные до декабря 2004 года Фото: Shutterstock

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила гаражную амнистию. Она должна начаться с 1 сентября 2021 года и затронет миллионы россиян, которые до сих пор не могли оформить свои права на гаражи.

Напомним, амнистия коснется старых гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года — даты, когда вступил в силу ныне действующий Градостроительный кодекс. Первоначально предполагалось амнистировать только капитальные строения. Но ко второму чтению в текст внесли поправки. Амнистию решили распространить и на некапитальные металлические гаражи. Главное условие — они должны находиться на земле, которая когда-то была передана гаражному кооперативу именно под строительство гаражей.

Также амнистию распространили на наследников тех людей, которые когда-то получили или построили гараж. И на тех, кто приобрел такую недвижимость у первоначальных владельцев. Главное, чтобы сам гараж вписывался в условия амнистии:

-построен до 30 декабря 2004 года,

-это одноэтажное строение, которое используется в личных целях и именно как гараж (там нет жилой надстройки).

Не попадают под амнистию:

-ракушки,

-гаражи, которые используются в предпринимательских целях,

-то, что построено во дворах частных домов или на садовых участках,

-подземные гаражи в многоэтажках и офисных комплексах.

На узаконивание подпадающих под амнистию строений дается пять лет — до 1 сентября 2026 года. Все это время будет действовать упрощенный порядок оформления в собственность земли под гаражами и их самих. Подать нужно всего одно заявление (и на землю, и на гараж) — в частности, это можно будет сделать через многофункциональные центры (МФЦ). Причем — бесплатно, без уплаты госпошлины. Подтвердить же свои права можно будет документами, которые косвенно указывают, что гараж был предоставлен именно вам (или вашим родителям, от которых он достался в наследство). Например, договор о подключении его к коммуникациям (электричеству).