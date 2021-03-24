Что творится в частных садах: Еду привозят из фастфуда, а воспитатели-мигранты ночуют на детских кроватках

Частные детские сады в Москве и Подмосковье будут всегда Фото: Мария ЛЕНЦ

«Тихо сидеть на стульчике и дышать через раз. Вот чему ребенка научили вместо обещанной азбуки и математики».

«А моя девочка в свои неполных два года каждый день приносила домой новый синяк. Кто бил ребенка? Мальчик шести лет из ее же группы».

«Через год у сына начался гастрит. Оказалось, что кормили их фастфудом. Воспитатели заказывали еду с доставкой из макдака, это дешевле, чем поваров заводить. Себе гамбургер и детям по половинке».

«Отчего после сада дочка спала на ходу? Капельки «Баю-бай», снотворное, между прочим, им давали воспиталки, чтобы не шалили».

Каких только страшилок про частные детские сады не увидишь на тематических форумах мамочек. Читай и отмечай статьи УПК: тут и истязания, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если б мамки писали не комментарии, а заявления в прокуратуру, кажется, только частными садами и занимались бы люди в погонах. Впрочем, реальных уголовных дел и так немало.

ЧУТЬ НЕ ЗАДУШИЛА ШЛАНГОМ ОТ ДУША

Одна из последних историй – просто дичь. Воспитательница из частного детского сада на западе столицы устроила настоящую пытку холодной водой пятилетнему Диме (имя ребенка изменено). Сначала женщина поливала малыша из душа, так она якобы пыталась остановить его истерику, а потом придушила кроху шлангом. Синяки на теле сына обнаружили мама и папа. Сейчас против 40-летней гражданки Украины по статье «Истязание несовершеннолетнего» возбуждено уголовное дело. Сама она под домашним арестом и светит ей реальный срок лишения свободы. А вот садик как работал, так и работает. Причем родители про случившееся знают: но детей девать некуда.

- Меня просто шокировало, когда родители других детей возмущались, что из-за моего заявления могут садик закрыть, им же работать надо и соответственно куда-то детей водить. В групповом чате они всерьез просили подождать с заявлением, чтобы они могли себе другие садики найти, - рассказал kp.ru Сергей Данильченко, отец пострадавшего мальчика. – Оказалось, зря переживали, едва не задушенный ребенок – это не повод для закрытия.

Когда отдаешь ребенка в государственный садик, уверенности куда больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маленький Дима до сих пор ходит к психологам. Его новый детский сад тоже частный, но на этот раз, во всяком случае пока, без ЧП. А вот трехлетний Коля (имя ребенка изменено) из подмосковного Видного при слове «детсад» закатывается в истерике. Его грустный опыт в частном детском саду в январе этого года тоже закончился уголовным делом. Причем досталось не только трехлетнему крохе, который на протяжение двух месяцев возвращался из сада с синяками, но и его маме. Женщина пришла заступиться за сына, а ее избили заведующая, воспитательница и повар. Как и в первой истории все закончилось уголовным делом.

- Я решила, что сын важнее и больше не буду рисковать. Если и отдам его в сад, то только в государственный. У нас очередь на ближайшие пару лет точно, но буду ждать, - говорит теперь Алена Дугинова.

ПЕРЕДЕРЖКА, НО НЕ ДЛЯ СОБАК

Конечно, эти истории вовсе не повод клеймить позором все частные детские сады. Все на тех же форумах мамочек полно идеальных отзывов и дифирамбов. Но когда отдаешь ребенка в государственный садик, уверенности куда больше. А что с частными и кто вообще следит за тем, как они работают?

Первые частные детские сады в Москве появились еще в 90-х. Но настоящий бум случился примерно пять лет назад. Тогда частные садики впервые стали в шаговой доступности. Сколько их сейчас, с точностью никто не знает. А все потому, что деятельность эта в нашей стране не лицензирована и учет никто не ведет.

Каких только страшилок про частные детские сады не увидишь на тематических форумах мамочек Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Точнее, лицензирована добровольно. Любой, кто хочет открыть детский сад, сам решает, нужна ли лицензия. Частный детский сад - это всего лишь название услуги, которую может оказывать ИП, ООО, АНО и любой другой НКО. А вот оказание услуг по дошкольному образованию лицензируется: придется пройти множество проверок - от Роспотребнадзора до Министерства образования. Дело непростое, но можно получить субсидии от государства. На одного ребенка в Москве дотация - от 3000 рублей в месяц. Но, как показывает опыт, лицензию получает едва ли лишь каждый 20-й частный детсад. Мотивации маловато, - прокомментировал юрист Антон Демидов.

Учитывая среднюю стоимость частного садика, которая в столице колеблется от 30 до 40 тысяч рублей в месяц, компенсация от государства в 3000 рублей – весьма скромная. Но если что и мотивирует предпринимателей получить лицензию, так это не дотации, а собственный имидж.

- Каждый второй родитель спрашивает, а есть ли лицензия? Им кажется, что для детей это вроде как гарантия безопасности, штамп: «проверено Минобразования». Отчасти это правда. Потому как простые ИП без лицензии даже проверку пожарной безопасности перед открытием не проходят, - рассказал «КП» Алексей Ветров, в 2010-2020 владелец двух частных садов в Москве.

Свои детские сады предприниматель, в прошлом преподаватель математики в одной из столичных школ, закрыл в конце прошлого года. Сейчас он без купюр готов говорить всю правду о том, как устроен бизнес на дошколятах.

- В районе Строгино, где мы с женой в 2010-м открыли наш первый сад, тогда их было всего четыре. В 2013 - уже 15, через год 20, а в конце 2020-го их стало уже 32. Конкуренция - это хорошо и здорово, но в отличие от нас, а мы работали с лицензией, большинство шли другим путем. Садики напоминали пункты передержки детей. В одной группе - дети от полутора до 7 лет. При этом развитием дошколят никто не занимался: никаких занятий, даже самых элементарных. А значит, и минимум затрат, - рассказал Алексей.

ЗООСАД

По словам Алексея, конкуренты демпинговали цены.

- Мамочки приходили и говорили, что в соседнем доме садик дешевле, требовали скидки или просто уходили к конкурентам. Победить в этой ценовой войне я мог, убрав из штата сотрудников медсестру, логопеда, учителя физкультуры, музыки, но делать это в ущерб детям не стал.

Родители, которые гнались за низкими ценами, нередко возвращались и просили принять детей обратно.

- Хозяйка одного садика в воспитатели набирала исключительно приезжих с Украины, - рассказал Алексей Ветров. – В объявлении по набору персонала прописывала, что работа с возможностью проживания. Жили воспитатели прямо в детском саду, ночью спали на детских кроватках. Там их и застукали родители. Полная антисанитария, зато директор прилично экономила. При средней зарплате в 40-50 тысяч она платила воспитателям 20-25.

Обратите внимание на качество продуктов, униформу сотрудников и чистоту в помещении Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Но окончательно уйти из дошкольного бизнеса мужчина решил, когда расположенный в доме по соседству с его детским садом магазин зоотоваров вдруг сменил табличку на «Детский клуб».

- Мы пять лет общались с владельцем этого зоомагазина, делились проблемами. И вдруг он решил, что на детях больше заработает, чем на рыбках в аквариуме. Он мне это так и сказал, причем еще за советами пришел. Я тогда понял, что не хочу таких коллег. Ненормально это, когда детские сады открывают люди не то что без педагогического образования, а те, кто в этом вообще ничего не смыслит и думает только о собственных карманах.

Ветров, как и многие эксперты, выступает за обязательное лицензирование частных детских садов.

- Частные детские сады в Москве и Подмосковье будут всегда. В столице практически нет проблем с очередью в государственные садики, но есть огромное количество жителей других регионов, которые в столицу приезжают на заработки и живут тут без регистрации. Место в государственном садике их детям не положено. В Подмосковье проблема очереди на данный момент еще актуальна и популярность частных садов там еще выше. А значит, надо что-то менять. Тема обязательного лицензирования назрела уже давно. Только введение поголовных лицензий даст должный контроль со стороны государства, уровняет владельцев детсадов в правах и обязанностях и в конечном счете защитит детей, - отметил, Алексей Ветров.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Советы родителям

Если вы все же решили вести ребенка в частный детсад:

Проверьте, если у него лицензия. Как правило, этот документ висит на информационном стенде. Номер лицензии стоит записать и сверить с реестром, который можно найти сайте территориального отдела образования.

Если лицензии нет, тщательно изучите коллектив детского сада самостоятельно. Попросите директора предоставить сведения о всех штатных сотрудниках. Проверьте, есть ли у воспитателей профильное образование и опыт работы.

Обратите внимание на камеры видеонаблюдения. В детских садах, которым нечего скрывать, они установлены во всех помещениях. Уточните, могут ли родители получить записи в случае необходимости.

Загляните на кухню. Обратите внимание на качество продуктов, униформу сотрудников и чистоту в помещении.

Оцените площадку для прогулок. Территория должна быть огорожена забором. Хорошо, если место для прогулок не отделено от здания сада автомобильной дорогой.

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