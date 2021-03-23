Инстаграм и реальность: как Пугачева, Боня и другие звезды выглядят без фильтров

Вблизи Примадонна совсем не такая юная барышня, как в своем Инстаграме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ленте Инстаграма они безупречны: сияющая кожа, высокие скулы, бесконечные ноги и захватывающие дух перепады широт талии и бедер. Но насмотревшись красивых картинок, в реальности мы их не узнаем: звезды в соцсетях и в жизни - разные люди! Как знаменитости "химичат" со своими снимками, "Комсомольской правде" рассказала Лена Макнот, профессиональный ретушер, который работает с топ-фотографами и блогерами-миллионниками.

Алла Пугачева

В свои 71 Примадонна выглядит даже лучше, чем 30 лет назад: Алла Борисовна постройнела, сменила фирменный балахон на молодежные наряды, подобрала безупречный макияж и нарочито небрежную романтичную прическу. Аккуратная пластика и грамотная косметология тоже делают свое дело: как в "Загадочной истории Бенджамина Баттона", Пугачева молодеет день ото дня. Но всему есть предел, и вблизи Примадонна совсем не такая юная барышня, как в своем Инстаграме.

Комментарий ретушера:

- Сейчас мобильные приложения для обработки фотографий сделали большой шаг вперед и наступают на пятки профессиональным ретушерам. В них можно омолодить лицо, сделать более четкий контур подбородка, увеличить губы, глаза, уменьшить нос, талию, бедра, нарастить ресницы, покрасить волосы, даже наложить макияж. В данном примере фотография слева не самого хорошего качества, поэтому сложно определить: ретушь мог сделать как профессионал, так и мобильное приложение (например, Face Tune). Разглажена кожа, усилен макияж.

Анфиса Чехова

Некогда пышнотелая телеведущая в последние годы стала тростинкой: отказавшись от сахара, мяса и прочих вкусностей, Чехова из весовой категории 90+ перешла в комфортные 65 килограммов. Но видимо, ей этого мало: звезде то и дело достается от подписчиков за осиную талию, которая не имеет ничего общего с ее реальными формами. А последний скандал, когда Стас Садальский опубликовал невыгодное фото Анфисы, и вовсе заставил подозревать ее в тотальном фотошопе: женщина рядом с актером оказалась на пару размеров больше, чем в Инстаграме самой Чеховой. Чтобы доказать, что дело всего лишь в невыгодном ракурсе, звезде пришлось даже проводить мастер-класс по правильному позированию.

Анфиса Чехова. Фото: Инстаграм.

Комментарий ретушера:

- Коррекцию фигуры прекрасно делают и мобильные приложения, но здесь, похоже, была работа ретушера. Все выполнено аккуратно, без искажения заднего плана. На данном фото, скорее всего, подтягивалась правая сторона картинки для уменьшения объемов тела. Аккуратная ретушь лица, но небольшой перебор в отбеливании зубов - выглядит не очень естественно.

Анастасия Решетова

Бывшая избранница Тимати - не любительница селфи, а профи: сказывается модельное прошлое. В соцсетях Анастасии Решетовой настоящий парад красоты: фотосессии в восточном стиле, эффектные кадры светских вечеринок, томные взгляды, роскошные наряды... Однако, в эфире нового шоу о моделях, ведущей которого стала Настя, зрители ее не признали: мол, нос великоват, а глаза, наоборот, пуговки - что за простушка на экране вместо экзотической красотки? Но в мастерстве фотошопа звезда Инстаграма так и не призналась. "Плохо себя чувствовала", - объяснила ведущая свои неудачные кадры.

Анастасия Решетова. Фото: Инстаграм, кадр "ТНТ".

Комментарий ретушера:

- Здесь может быть как мобильная обработка, так и работа ретушера - сильно выделяется искусственная текстура кожи, но лицо проработано с пятнами. Или это так неудачно сел фильтр, или специалист недостаточно потрудился над фото. Что касается самих черт лица, ретуши не видно. Нос, скорее всего, был скорректирован у пластического хирурга. А большие глаза на фото слева - всего лишь эффектный макияж и выгодный ракурс.

Асти

Звезда дуэта "Artik & Asti" Анна Дзюба недавно вышла замуж за красавца-бизнесмена, и заполучив мужчину мечты, похоже, расслабилась. От поклонников не укрылось ее "поплывшее" лицо и морщинки на шее. Стоит ли говорить, что в клипах и собственном Инстаграме Асти по-прежнему свежа, как майская роза.

Певица Асти. Фото: Инстаграм.

Комментарий ретушера:

- Здесь использовалась мобильная обработка. Это фильтр, который корректирует форму лица, делая ее более четкой, и сужает линию подбородка. Также накладывает эффект идеальной кожи, добавляя искусственную текстуру. Однако, данное приложение не учитывает кольца Венеры на шее - это яркий признак, по которому можно отличить ретушера от приложения.

Виктория Боня

За долгие месяцы пандемии выпускница "Дома-2" набрала 9 килограммов и зафиксировалась на отметке 60: это рекордный вес некогда тонкой и звонкой Бони. Впрочем, это не мешает Вике продавать уроки красоты: в Инстаграме она учит женщин увеличивать губы без филлеров, тянуть лебединую шею и сохранять четкий овал лица. Однако, когда Боня прилетела из Монако в Москву и пошла по телеканалам да YouTube-шоу, ее овал многих удивил...

Виктория Боня. Фото: Инстаграм.

Комментарий ретушера:

- Это очевидно мобильное приложение. Чересчур разглажена кожа, наложена искусственная текстура. Эффект можно заметить на переходе в волосы. Программа также корректирует подъем/опускание бровей, делая взгляд более лисьим. Кроме того, уменьшены ширина лица и линия подбородка.

Анна Семенович

Бывшая фигуристка и экс-"Блестящая" регулярно дает бой лишнему весу диетами, тренировками и... фотошопом. Последнее получается не очень хорошо: на днях Семенович попала впросак, когда уменьшила объемы ног, забыв про отражение в зеркальном окне - оттуда на стройную Аня глядела предательски крупная женщина... Свою оплошность певица вскоре поправила, а разницу форм списала на искажение зеркал, но конфуз не остался незамеченным.

Анна Семенович. Фото: Инстаграм.

Комментарий ретушера:

- Фото обработано в мобильном приложении. Сделала гладкую кожу ног с помощью инструмента (накладывала его только в определенных местах), убрала объемы, но оставила пятна на бедрах и коленях, которые обычно убирает специалист. Исходный кадр справа – это не искажение. Видимо, сначала забыла обработать отражение. Это частая ошибка новичков-ретушеров.

Алла Довлатова

Популярная радиоведущая то и дело появляется в эфире телевизионных ток-шоу, и камера, похоже, любит Аллу гораздо меньше, чем микрофон: появляются и морщинки, и второй подбородок - в ее Инстаграме такого вы точно не увидите.

Алла Довлатова. Фото: Инстаграм, кадр "НТВ".

Комментарий ретушера:

Использована виртуальная маска (Инстаграм, SnapChat) или мобильное приложение с нанесением макияжа (например, Face App). Об этом свидетельствуют искусственные ресницы, наложенные поверх изображения.

НУ И НУ!

Юная блогерша оказалась мужиком

Популярная японская блогерша Azusagakuyuki, которая вела аккаунт, посвященный езде на мотоцикле, оказалась 50-летним байкером: на одном из многочисленных фото подписчики заметили в зеркале какого-то длинноволосого мужика вместо любимой красавицы.

Японская блогерша Azusagakuyuki. Фото: Инстаграм.

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