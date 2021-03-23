Компромат из 90-х: Аллу Пугачеву засняли во время свидания с любовником

Роман с музыкантом у Пугачевой был недолгим Фото: фотохроника ТАСС.

В 1992 году вся страна обсуждала новый роман Примадонны. Молодой блондин Сергей Челобанов выпустил клип «Незваный гость», где под романтические строки «А я твои целую руки, но понимаю что мы врозь. Лекарство я твое от скуки, я для тебя незваный гость...» музыкант миловался с королевой советской эстрады Аллой Пугачевой.

Как вспоминают фанаты Аллы Борисовны, Челобанова они заприметили рядом с Пугачевой ещё в 91 году на гастролях в Харькове.

Фото: Мария Баскова

- Я чуть не умерла от страха, когда это снимала, - рассказывает в соцсетях поклонница звезды Мария Баскова, выложившая в Инстаграме фото артистки с любовником.- В 1991 на гастролях в Харькове мы пробрались на стадион задолго до концерта. Аллы ещё не было, музыканты возились с аппаратурой и попросили нас помочь зашить сетку-шторку, покрывающую динамики.Мы обрадовались, что у нас есть хотя бы какое-то основание находиться на сцене.

Фото: Мария Баскова

Алла Борисовна была в Харькове злая из-за ссоры с Челобановым - не хотелось ее раздражать лишний раз.На наше счастье в этот день она с ним помирилась и была в хорошем расположении духа. Порепетировав с музыкантами, пошла с милым позагорать на травку и покурить. Сняла кофточку, подстелила и легла на неё.

Мой фотоаппарат - мыльница, со свистом переводил кадры и щёлкал на всю округу. Девчонки-поклонницы шипели на меня: «Снимай!», а я была готова провалиться от страха.

Алла с Челобановым сидели довольно близко от нас, но фотик сильно отдалял объект. Она никак не отреагировала на щёлкание мыльницы, хотя за день до этого набросилась на фанатку, когда та близко подошла к певице с фотоаппаратом. Да, в те времена Алла не очень-то жаловала своих поклонников.

Фото: Мария Баскова

На кадрах, которыми поделилась поклонница АБ, певица возлежит в коротких шортиках на траве. Рядом с ней молодой фаворит Сергей Челобанов.

Говорят, что ради музыканта певица впервые посетила пластического хирурга. Как предполагает Челобанов, она хотела его поразить новой внешностью. Хотя по словам Челобанова, это была инициатива АБ, певица ему нравилась и до пластики.

Годами позже, по словам пластического хирурга Артура Рыбакина, Примадонна стала его пациенткой. О процедурах, которые он делал звезде, врач не распространялся, но ходили слухи, что речь шла о коррекции формы лица, подбородка и блефаропластике (коррекции формы век - Ред.).

Напомним, роман с музыкантом у Пугачевой был недолгим. Челобанов был женат. Плюс ко всему Сергей в те годы злоупотреблял алкоголем и запрещёнными веществами, поэтому в какой-то момент АБ устала спасать непутёвого кавалера и отправила его в отставку.

Сейчас Сергей Челобанов частый гость ток-шоу. За короткий комментарий о романе с певицей артист, по словам работников скандальных шоу, просит от 30 -70 тысяч рублей.

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