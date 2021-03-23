Леонид Рошаль, Доктор Мира: Президент привился? В нашем полку прибыло!

Леонид Рошаль
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Леонид Михайлович! Только что пришла информация, что Владимир Путин тоже вот сейчас привился. Хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу.
- Ну, и замечательно. В нашем полку прибыло. Это пример и для остальных. (Кто не привился. - А.Г.) Надеюсь, последуют.
- Сегодня Дмитрий Песков нам заявил, что Путин привьется одной из трех вакцин. Почему не называют - какой конкретно?
- Чтобы не было рекламы.
- А почему президент только сейчас решил привиться? Некоторые говорят, что это потому, что он к Параду Победы должен быть с антителами.
- Это внутреннее ощущение каждого. Решил и решил. Я не придаю этому большое значение. Важно - что решил.
- Песков ещё сказал, что Путин чувствует себя хорошо, в четверг уже будет на работе.
- А почему нет? Я тоже привился. И у меня после первой прививки все было хорошо. Без температуры. Я продолжал работать.
- Вы не жалеете, что привились?
- Нет! Причем - я оптимист. Если у меня титры не будут нарастать значительно, я привьюсь еще и третий, и четвертый раз, пока не появятся антитела. Сейчас они есть, но не очень много...
- Спасибо Вам! Берегите себя.