Леонид Рошаль, Доктор Мира: Президент привился? В нашем полку прибыло!

Леонид Рошаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Леонид Михайлович! Только что пришла информация, что Владимир Путин тоже вот сейчас привился. Хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу.

- Ну, и замечательно. В нашем полку прибыло. Это пример и для остальных. (Кто не привился. - А.Г.) Надеюсь, последуют.

- Сегодня Дмитрий Песков нам заявил, что Путин привьется одной из трех вакцин. Почему не называют - какой конкретно?

- Чтобы не было рекламы.

- А почему президент только сейчас решил привиться? Некоторые говорят, что это потому, что он к Параду Победы должен быть с антителами.

- Это внутреннее ощущение каждого. Решил и решил. Я не придаю этому большое значение. Важно - что решил.

- Песков ещё сказал, что Путин чувствует себя хорошо, в четверг уже будет на работе.

- А почему нет? Я тоже привился. И у меня после первой прививки все было хорошо. Без температуры. Я продолжал работать.

- Вы не жалеете, что привились?

- Нет! Причем - я оптимист. Если у меня титры не будут нарастать значительно, я привьюсь еще и третий, и четвертый раз, пока не появятся антитела. Сейчас они есть, но не очень много...

- Спасибо Вам! Берегите себя.