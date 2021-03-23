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Политика23 марта 2021 22:28

Владимир Путин привился от коронавируса российской надежной вакциной. Одной из трех

Президент чувствует себя хорошо. Сразу после вакцинации его ждет напряжённый рабочий график
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Комментарии (17)Комментарии (17)

Прививка президента не была публичным мероприятием

Фото: REUTERS

Во вторник, 23 марта, уже вечером Владимир Путин, как и обещал, сделал прививку от коронавируса.

Дмитрий Песков, который сообщил об этом, так же держит слово: как и заявлял с утра, он теперь не говорит, какой конкретно вакциной привился глава государства.

- Одной из трёх, - сообщал он журналистам. - Мы специально не будем говорить, какой именно. Все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны.

Уже вечером, 23-го, пресс-секретарь передал журналистам:

- Путин... чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день.

Прививка президента, как также анонсировали в Кремле, не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах.

- Что касается вакцинации под камеры, то Путину это не нравится, - пояснял Песков.

А сам президент на сей счёт заявил категорично, что ему «не хочется обезьянничать».

Впервые о том, что обязательно привьётся от коронавируса, президент заявил 17 декабря 2020-го на Большой пресс-конференции:

- Я это сделаю, как только станет возможным.

Путин тогда пояснил, что прислушивается к рекомендациям специалистов «относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе».

А уже потом пресс-секретарь рассказал, что выбор Путиным времени для вакцинации от ковида «обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно».

Звучал и такой термин: «прививочный календарь» президента.

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