Владимир Путин привился от коронавируса российской надежной вакциной. Одной из трех

Прививка президента не была публичным мероприятием
Фото: REUTERS
Во вторник, 23 марта, уже вечером Владимир Путин, как и обещал, сделал прививку от коронавируса.
Дмитрий Песков, который сообщил об этом, так же держит слово: как и заявлял с утра, он теперь не говорит, какой конкретно вакциной привился глава государства.
- Одной из трёх, - сообщал он журналистам. - Мы специально не будем говорить, какой именно. Все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны.
Уже вечером, 23-го, пресс-секретарь передал журналистам:
- Путин... чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день.
Прививка президента, как также анонсировали в Кремле, не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах.
- Что касается вакцинации под камеры, то Путину это не нравится, - пояснял Песков.
А сам президент на сей счёт заявил категорично, что ему «не хочется обезьянничать».
Впервые о том, что обязательно привьётся от коронавируса, президент заявил 17 декабря 2020-го на Большой пресс-конференции:
- Я это сделаю, как только станет возможным.
Путин тогда пояснил, что прислушивается к рекомендациям специалистов «относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе».
А уже потом пресс-секретарь рассказал, что выбор Путиным времени для вакцинации от ковида «обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно».
Звучал и такой термин: «прививочный календарь» президента.
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