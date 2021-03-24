Эйфелеву башню перекрасят в другой цвет

Цветущая магнолия возле главного символа Парижа, март 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной французской достопримечательности – Эйфелевой башне - в этом году исполняется 132 года. И сейчас «железная леди», как называют сооружение местные жители, меняет свой облик.

Правительство Франции в преддверии Олимпийских игр 2024 года, которые будут проходить в Париже, решило перекрасить башню в желто-коричневый цвет.

- Башня, которая изначально была красной, когда ее представили на Всемирной выставке 1889 года, вновь обретет желто-коричневый цвет, которого желал Гюстав Эйфель в 1907 году, - объясняет решение чиновников генеральный директор компании, обслуживающей башню, Патрик Бранко Руиво. – Таким образом, к Олимпийским играм Эйфелева башня будет похожа на золотую.

Верхняя часть исторического памятника уже окрашена в новый цвет. Рабочие говорят, что на фоне голубого неба конструкция очень красиво блестит, что привлекает внимание прохожих.

Реконструкция должна закончится в 2022 году. На все работы из государственного бюджета выделено более €50 миллионов.

- Около 18 тысяч деталей башни соединены 2,5 миллионами заклепок, - рассказывает технический директор Ален Дюма. - Мы чрезвычайно осторожны с точки зрения безопасности. Сначала надо очистить все элементы от старой краски и только потом наносить новую.

Сейчас зачищается арка, выходящая на Марсово поле, наиболее подверженная ветру, дождю и солнцу. Сам Эйфель рекомендовал обновлять слой краски каждые 7 лет.

Все это время французские реставраторы соблюдали график, но столь кардинальное обновление символа Парижа происходит впервые.