Хабиб Нурмагомедов снова выходит в октагон. Но только в роли секунданта

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хабиб Нурмагомедов, который недавно окончательно объявил о завершении карьеры, снова в деле. Бывший чемпион UFC в легком весе в ночь с 27 на 28 марта в Лас-Вегасе выведет на бой своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова.

Хабиб у себя в Инстаграм выставил фото с Абубакаром.

«Ты прошёл очень хороший тренировочный лагерь, Брат. Надеемся только на победу, только вперёд, а мы будем рядом», - написал Хабиб.

Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В свою очередь Абубакар опубликовал фото со своим американским тренером Хавьером Мендесом, который работал с Хабибом Нурмагомедовым с 2014 года.

«Вот и подошёл к концу тяжелый тренировочный кемп, он начинался с сентября 2020 г. И все это время тренер Хавиер был всегда рядом, огромное спасибо ему и моей команде и ребятам, которые были рядом всегда и помогали мне в подготовке», - подписал фото Абубакар.

Абубакар Нурмагомедов на UFC-260 в андеркарте главного боя (в котором встретятся тяжеловесы Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну) сразится с американцем Джаредом Гуденом.

«В углу будут Хавьер Мендес, Хабиб и Умар»— цитирует Нурмагомедова-младшего ТАСС.

Умар - это другой двоюродный брат Хабиба. Умар Нурмагомедов тоже готовился к мартовским боям, но на вечере UFC-260 он не выступит, поскольку ему не нашли соперника в легчайшем весе.

Словом, Хабиб Нурмагомедов теперь выводит на орбиту своих братьев и, не исключено, что сделает теперь и успешную тренерскую карьеру, как и его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что Нурмагомедов-старший умер летом после осложнений от коронавируса. Хабиб после его кончины провел всего один бой, победу в котором посвятил отцу, а после этого объявил о завершении карьеры, как обещал своей матери.

КСТАТИ

Официальный сайт UFC сообщает, что другой титульный бой в полулегком весе 260 между Александром Волкановски и Брайэном Ортегой на турнире UFC-не состоится из-за положительного теста на COVID-19 и будет перенесён на более поздний срок.