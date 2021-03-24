Сергей Степашин оценил работу Кудрина на посту председателя Счетной палаты

Сергей Степашин в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Сергей Вадимович, во вторник, 23 марта, Владимир Путин встречался с руководителем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Я понимаю, он ваш близкий товарищ, близкий товарищ президента. И, тем не менее, вот лично вы, как в экс-председатель Счетной палаты, оцениваете работу Алексея Леонидовича?

- Я считаю, что он - на месте. Алексей Кудрин был вице-премьером, министром финансов, прекрасно знает бюджетный процесс, один из лучших, кстати, бюджетников в нашей стране.

Поэтому я и говорю так - Кудрин на своём месте.

Ну, а те цифры, которые содержались в его докладе президенту, тоже говорят об эффективности работы Счетной палаты.

Они, кстати, примерно соизмеримы с теми показателями, что были и в мою бытность председателя Счетной палаты. Я имею в виду - возвращение средств в бюджет. Мы даже побольше возвращали…

А то, что Алексей Леонидович встречается с президентом - это очень важно.

Глава государства прекрасно понимает, что происходит с бюджетным процессом в России в это непростое время. И данные от Счетной палаты здесь - очень кстати.

- То есть, вы считаете, что 11 миллиардов рублей - столько вернула Счетная палата в бюджет за прошлый год - это нормальная цифра?

- Нормально. (В том смысле, что этих потерь не удалось допустить. - А.Г.)

Но ведь это же не главная задача, Счётная палата - не налоговая служба, на самом деле.

Мы все время все путаем. Считаем, сколько чего арестовано, сколько чего вернули.

Счетная палата должна делать очень серьезный анализ, проводить аудит эффективности использования бюджетных средств, эффективности экономической политики.

Вот тот новый закон (о Счетной палате. - А.Г.), который в мою бытность был подготовлен и принят, как раз и делает это ведомство высшим органом финансового аудита в моей стране.

Этим, кстати, и занимается Алексей. У него очень серьезная аналитическая служба и очень серьезные предложения, которые он формирует для правительства.

- И такие вот еще цифры прозвучали. Что в прошлом году было 334 проверки, а в нынешнем где-то около 440 ожидается. Это нормально тоже, да?

- Да. Конечно, важно, чтобы эти проверки не были совмещены или, точнее, не повторяли проверки бывшего КРУ Минфина, органов финансового надзора министерства финансов. А так это нормально, да. В общем, у нас примерно такая же цифра была. Потому что, есть обязательные объекты, которые Счетная палата должна смотреть. В из чисел, крупные бюджетополучатели - прежде всего, госкорпорации...

Есть еще и поручение Госдумы, и президента страны.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- А вот, учитывая ваши такие близкие отношения с председателем Счетной палаты, вы с ним как-то в неформальной обстановке встречаетесь? Помните, вы даже говорили, что пойдете к нему в гости, может, и журналиста «Комсомолки» Гамова с собой возьмёте...

- Ну, в гости-то я приходил, когда был юбилей, и был в кабинете у Алексея, у нас даже фотография есть - три председателя Счетной палаты: я, Татьяна Голикова и Алексей Кудрин.

Да, мы общаемся и с аудиторами, мне очень важен сегодня анализ ситуации в жилищном комплексе, как председателю Общественного совета. (Речь об общественном совете Минстроя.- А.Г.) Сейчас в связи с тем, что с дольщиками нас объединяют или присоединяют, я уж не знаю, как получится, - круг актуальных, во многом - острых проблем - значительно расширяется.

Я вот только что вернулся из Ленинградской области, был в Гатчине, и у них как раз очень много проблем по фонду дольщиков. И я попросил Светлану Орлову (аудитор Счетной палаты. - А.Г.), она доложила Алексею Леонидовичу Кудрину, чтобы был сделан внимательный анализ - в чем состоит суть обострившихся проблем и - с чем же мы и с кем же мы объединяемся.

- Значит, вы ездили в Санкт-Петербург не только на день рождения своей мамы, Людмилы Сергеевны.

- Кстати, Саш, моей маме исполнилось 93 года. День рождения мы отмечали в воскресенье, а в понедельник у меня была рабочая поездка в Ленинградскую область.

Мы провели большое совещание по переселению из аварийного жилья, по замене лифтового хозяйства, по капитальному ремонту.

Там очень активно реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилья.

Я там побывал на стройплощадке, где возводится дом для жителей области. А, самое главное, мы сумели договориться с губернатором Александром Дрозденко о том, что они готовы к 2023 году, то есть, почти на год раньше намеченного срока, закончить программу переселения из аварийного жилья. А у них программа очень серьезная - 15000 человек надо будет переселить.

- Ну, не могу не задать ещё и такой вопрос - во вторник, 23 марта, Владимир Путин сделал прививку от коронавируса.

- Я рад за президента. У него огромный объем работы. Насколько я знаю, он к лету-осени хочет вернуться к нормальному ритму жизни, к которому привык.

- Вы имеете вы виду выезды, участие в мероприятиях...

- Выезды, встречи с людьми, конечно. Владимир Владимирович же очень активный человек, если ты обратил внимание.

- Да, конечно. А у вас как с вакцинацией?

- Ещё осенью я сделал прививку для повышения иммунитета.

- То есть, вам не надо от короны?

- Ну, пока нет. Я подумаю, посмотрю еще.

- Понял. Спасибо вам огромное. Здоровья, успехов.