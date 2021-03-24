Грозит ли России дефицит сахара из-за заморозки цен

В конце 2020 года сахар и подсолнечное масло резко подорожали из-за роста цен на мировом рынке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Торговые сети столкнулись с перебоями в поставках сахара» - в последнее время такие новости чуть ли не каждый день появляются в российских СМИ. Связано это с тем, что 1 апреля должен был закончиться срок заморозки цен на сахар и подсолнечное масло. И производители могут придерживать поставки, чтобы дождаться конца месяца и продавать сахар и масло уже по новым, более высоким ценам.

Напомним, в конце прошлого года сахар и подсолнечное масло резко подорожали из-за роста цен на мировом рынке. Поэтому в середине декабря правительство заключило соглашение с производителями и поставщиками о заморозке цен. И установило максимальную планку для продажи в рознице: для сахара - 46 рублей за кило, для масла - 110 рублей за литр. Взамен производители получили льготы и субсидии, чтобы товар было выгодно продавать не только на мировых рынках, но и в России. И вот день «Х» все ближе. Действительно ли торговые сети испытывают проблемы?

- Проблемы с поставками - это слишком громко сказано. Зайдите в магазины, дефицита сахара и пустых полок нет, - говорит Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. - Но действительно, у некоторых торговых сетей возникают сложности, которые нужно оперативно решать. Если сеть крупная, то и сахара ей нужно очень много, и не все поставщики способны привезти его быстро и по нужным ценам. Если возникают подобные проблемы, они решаются довольно быстро, ведь поставщиков на рынке много и замену найти несложно. А если были какие-то моменты, связанные с окончанием срока заморозки цен, то на днях правительство официально объявило, что планирует продлить это соглашение. Поэтому у поставщиков появилась определенность: они понимают, что нет никакого смысла придерживать поставки, ожидая более высоких цен.

Полки с сахаром в российском магазине. Фото: Shutterstock

Корреспондент «КП» последовал совету Андрея Карпова и обошел четыре ближайших к дому магазина. «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Перекресток» - в каждом из этих магазинов прилавки завалены сахаром по 46 рублей. И такие цены будут держаться еще минимум два месяца - как заявили в правительстве, заморозка пока продлевается до лета. Что будет дальше, зависит от ситуации на рынке.

- Если в нынешнем году аграрии соберут большой урожай свеклы, то цены на сахар могут пойти вниз естественным путем. И необходимости в регулировании уже не будет, - говорит Андрей Карпов.

Урожай сахарной свеклы в этом году действительно ожидается богатый. Как сообщает Минсельхоз, в нынешнем году в России в России расширят посевные площади под сахарную свеклу. И не только в России: из-за высоких цен на сахар его кинулись производить все, кому не лень. Посевы свеклы в нынешнем году расширяют в Евросоюзе, Австралии, Китае, Индии и многих других странах. По прогнозу нидерландского банка Rabobank, это позволит победить дефицит сахара, из-за которого и росли цены на мировом рынке. Эксперты банка подсчитали, что в нынешнем году на рынке будет избыток в 1,5 млн тонн сахара, поэтому он должен подешеветь. Снижение цен на мировых рынках может начаться летом. Тогда и в России цены можно будет размораживать.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«Дефицита нет и не ожидается»

- Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем. В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, - сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

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