Соглашения о ценах на сахар в России намерены продлить на май 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу продлить соглашения с бизнесом по ценам на сахар на два месяца – на апрель и мая текущего года. Соглашение о ценах на подсолнечное масло намерены продлить до октября 2021 года. Об этом в понедельник, 22 марта, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Российские власти намерены полгода субсидировать перерабатывающие предприятия для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла.

- Для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий на полгода. Данный механизм предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию продукции, - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, производители белого сахара при отгрузке продукции только в розницу могут получить субсидии, общий объем средств на данные цели составляет три миллиарда рублей. Такую меру планируют запустить с 1 апреля текущего года.

На этом фоне кабмина поручил МЭР, Минсельхозу и Минпромтогу до 25 марта подготовить и представить помесячный график поставок сахара в торговые сети.