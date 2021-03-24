Мишустин в Афинах заступился за русских туристов

Черная маска закрывала лицо премьера не только на переговорах с его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, но даже во время их совместного фотографирования Фото: REUTERS

Во вторник премьер Михаил Мишустин прилетел в Афины с двухдневным рабочим визитом. Это первая поездка Мишустина в качестве главы кабмина за пределы постсоветского пространства.

Греческие власти пригласили Мишустина на торжества по случаю Дня независимости. В Греции это главный национальный праздник. В то же в этом году греки отмечают круглую дату - 200-летие начала греческой национально-освободительной революции .

На праздненства пригласили представителей стран, помогавших грекам в борьбе за национальную независимость: России, Франции и Великобритании . От Великобритании на праздненства приехал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой. Францию должен был представлять президент Эммануэль Макрон, но он не приехал из-за новых карантинных ограничений в стране. На замену ему прислали французского министра обороны Флоранса Парли.

Греческие власти решили с размахом отметить День независимости, несмотря на локдаун. С ноября прошлого года в Греции закрыты школы, магазины одежды, развлекательные заведения, рестораны и кафе. Еду можно заказать только на вынос. За нахождение на улице без маски штраф 300 евро. Снимать маску разрешено лишь во время занятий спортом. В вечерние часы и вовсе запрещено появляться на улице. С 21 часа до 5 утра в Афинах действует комендантский час. Несмотря на все ограничения, уровень заболеваемости в стране растет, больницы забиты под завязку. За день до приезда высокопоставленных гостей из других стран в Греции был установлен антирекорд: 3500 заболевших в сутки по стране. Это самая высокая цифра с начала пандемии.

Михаилу Мишустину пришлось соблюдать действующие в Афинах строгие санитарные правила. Черная маска закрывала лицо премьера не только на переговорах с его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, но даже во время их совместного фотографирования.

- Российско-греческие отношения базируются на особой исторической, культурной и духовной близости народов. В тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе. Это наше общее наследие, которым мы все дорожим, - обратился Мишустин к Мицотакису, а также передал ему «теплые приветы» от Владимира Путина.

Переговоры премьеров происходили на фоне нового обострения отношений России с Евросоюзом. Мишустин и Мицотакис обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество двух стран в энергетической, промышленной, транспортной, культурной сферах, а также борьбу с пандемией. Отдельная тема - возобновление турпотока из России.

С 22 марта Греция в восемь раз увеличила квоту для въезда россиян. Сейчас в Грецию имеют право приезжать до 4000 россиян в неделю. Как заявил Мицотакис, Греция будет стремиться к тому, чтобы туристы из России могли приезжать без всяких ограничений.

- Греческие власти постепенно открывают границы для путешественников, но главное, чтобы это было безопасно для людей. Мы обсудили, какие пути тут возможны, - сообщил Мишустин во время состоявшегося после переговоров заявления для прессы.

С мая Греция планирует целиком снять ограничения на въезд. Для въезда потребуется один из трех документов: справка о наличии антител, отрицательный тест на COVID-19 или подтверждение о прохождении вакцинации.

После переговоров Мишустин отправился в городскую мэрию, где ему вручили Золотую медаль почета в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции. По данным соцопросов, большинство греков считают, что самую большую роль в обретении их страной независимости сыграла именно Россия.