Денис Кравченко подал заявление на участие в праймериз

Денис Кравченко. Фото: Пресс-служба аппарата Госдумы

«Московская область - один из ведущих российских центров науки и передовых технологий. На территории Подмосковья расположены предприятия промышленности и ОПК, на которых трудятся сотни тысяч человек. И моя задача, моя ответственность как депутата, которому доверили представлять областную промышленность – способствовать ее развитию, следить за обеспечением достойных условий труда работников производств за созданием новых рабочих мест и достойным уровнем жизни граждан региона. Почти за 5 лет парламентской работы инициировано и принято более 60 федеральных законов, реализован ряд важнейших для отрасли инициатив в рамках партийного проекта Единой России «Локомотивов Роста». Однако, уверен, что есть еще много того, что нужно сделать!», - сообщил депутат.

«Я уверен, что для процветания России должен быть качественно развит и высокоэффективен каждый регион страны. Подмосковье – это не только крупнейший промышленный регион, но и мой дом. Это место, где растут мои дети, где я живу со своей семьей. Мне известны все проблемы и нужды региона, все трудности с которыми сталкиваются люди, представители промышленности, бизнес - поэтому именно от Московской области я иду на выборы», - заявил Кравченко.

Парламентарий написал на своей странице в Facebook: «Чувствую в себе силы и мотивацию двигаться дальше! Сформированный опыт, знания и личное стремление сделать Россию сильнее – помогает мне быть активным, внимательным, а также верить в лучшее! Я выступаю за промышленность, ОПК, за экономический рост, за инновации и благосостояние людей!».

В поддержку Дениса Кравченко высказался глава Торгово-промышленной палаты РФ С.Н.Катырин:

«Нас с Денисом Борисовичем связывают долгие годы совестной работы и дружбы. Я искренне поддерживаю его деятельность, как депутата и координатора проекта «Локомотивы роста». Он активно способствует продвижению проектов, которые мы выдвигаем от ТПП. Я хотел бы, чтобы Денис Борисович и дальше поддерживал экономическую повестку в Госдуме».

Внутрипартийные выборы «Единой России» – это стандартная процедура, которая позволяет определить наиболее популярных у жителей кандидатов, деятельных политиков, и именно их предложить к выдвижению на соответствующих выборах.

Напомним, что выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования в сентябре 2021 года.