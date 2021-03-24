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Общество24 марта 2021 20:02

«Больная девочка, вот и отдала ее крестному»: мама девочки-маугли из Талдома не жила с дочкой больше двух лет

Малышку она называет «дикаркой» и жалуется, что дочка рвет на себе все вещи
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Голодная девочка, брошенная мамой, ела кошачий корм.

«Комсомолке» стали известны подробности громкой истории малышки, которую журналисты называют девочкой-маугли из Талдома. Напомним, с чего все началось. Во вторник, 23 марта, полицейские патрулируя улицу подмосковного города, заметили странного мужчину. Тот убежал от людей в форме и спрятался в частном доме. Когда патрульные вошли внутрь, они обнаружили голую девочку, ползающую на четвереньках по мусору, которым был буквально усыпан весь дом. 65-летний мужчина назвал себя крестным мамы девочки. Малышку с признаками истощения госпитализировали. На вид ей было не больше трех лет, но позже выяснилось, что девочке – 6.

ЕЛА КОРМ ДЛЯ КОШЕК

Спустя сутки была задержана ее мама, 30-летняя Алприка Районе. Оказалось, что у женщины есть еще одна старшая 12-летняя дочка. Девочку увезли в больницу, Алприку доставили в Следственный комитет.

Показания женщины иначе как шокирующими не назовешь. Оказалось, что от младшей дочери она решила избавиться еще в 2018-м году. Тогда малышке было всего 4 года.

- Больная девочка – дикарка. Она не ходит в одежде. Рвет на себе футболки, платья. Кусается, ведет себя неадекватно. Это не ребёнок, а наказание, - заявила на допросе горе-мамаша.

Алпика принялась, что изначально хотела отдать младшую дочку в детский дом.

- Меня отговорили от этого поступка друзья. А потом мой крестный предложил отдать дочку ему. Я согласилась и купила тогда для них этот дом в Талдоме. Но я дочку не бросала, приезжала к ней два, а иногда и три раза в неделю, - оправдалась Алприка.

Мама девочки, Алприка Райнэ родом из Латвии

Младшую дочку женщина постоянно называет: «больной». При этом к врачам ребенка она ни разу не водила. Себя она виноватой не считает, уверят, что для малышки сделала, все что могла.

- Жизни ребёнка в данным момент ничто не угрожает. Девочка находится в больнице, где проходит полное медицинское обследование, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

По словам медиков, у девочки есть отставание в развитие. В отличие от своих сверстников она почти не разговаривает, не знает цветов и боится воды. Но связано ли это с физиологическими особенностями ребёнка или с тем в каких условиях она жила, пока неизвестно. К слову, в доме не было ни игрушек, ни детской кроватки, ни даже еды. Малышке приходилось питаться кормом для кошек, которые жили в доме ее странного опекуна.

Знал ли в каких условиях последние два года живет его дочка отец девочки, сейчас выясняют следователи. Известно что отец обоих сестер – гражданин Латвии.

Тем временем, маме девочек помимо лишения родительских прав светит реальный срок лишения свободы.

- Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего», - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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