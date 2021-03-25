Жизнь после смерти: в мозгах людей найдены клетки-зомби

Живые мертвецы? Не такая уж это фантастика.

Удивительно и даже тревожно, но кое-что в трупах остается живым еще какое-то время. Это клетки и гены – эдакие зомби, которые продолжают функционировать. Более того проявляют сверхъестественную активность – гораздо выше той, которая была в еще живом организме.

Пять лет назад «жизнь после смерти» наблюдали американские ученые из Вашингтонского и Алабамского университетов вместе с коллегами из Института эволюционной Биологии Макса Планка. Экспериментируя с мышами, они предположили: нечто подобное должно происходить и с людьми – мертвыми людьми. Прогноз сбылся. Об этом свидетельствуют результаты, полученные в Университете Иллинойса (University of Illinois Chicago – UIC).

Невролог Джеффри Лёб (Dr. Jeffrey Loeb) и его многочисленные коллеги (Fabien Dachet, Tibor Valyi-Nagy, Kunwar Narayan, Anna Serafini, Gayatry Mohapatra, James Brown, Susan Celniker, Nathan Boley, Thomas Gingeras) обнаружили клетки-зомби в мозгах умерших людей. Поиск «живых мертвецов» именно там обусловила и даже спровоцировала специфика работы ученых – они имеют дело с тяжелыми неврологическими больными и с тканями мозгов, которые поступают на исследования после операций по их удалению или после смерти пациентов. Ученые брали образцы у только что скончавшихся людей. И в последующие сутки наблюдали за процессами, происходящими в них.

- Мы оставили большое количество недавно собранного материала при комнатной температуре и следили за экспрессией всех генов в этих тканях, начиная с 0 и до 24 часов после смерти, - пояснял Джеффри Лёб.

Поведение зомби демонстрировали лишь глиальные клетки – глиоциты, которые заметно увеличили экспрессию генов и собственную активность, продолжая расти и тянуть свои отростки к соседним клеткам почти сутки после смерти соседей и своей собственной. Но потом и они окончательно погибали и уже ничем не отличались от окружающей их мертвой ткани. О чем исследователи сообщили в журнале Scientific Reports, на который ссылается портал ScienceAlert.

Глиальные клетки мозга продолжают функционировать еще сутки после смерти.

Глиальные – вспомогательные и опорные - клетки нервной ткани составляют примерно 40 процентов объема центральной нервной системы (ЦНС), участвуют в генерации и передаче нервных импульсов, играют важную роль в процессах памяти. Ими окружены нейроны – главные функциональные элементы ЦНС. Обоих примерно поровну. Но почему одни деградируют сразу, а другие продолжают жить после смерти? Ответ на этот вопрос искали и предшественники нынешних «танатонавтов» из команды Лёба. Но не нашли. Ученые, которыми руководил наш соотечественник Александр Пожитков, экспериментируя с мышами, зафиксировали посмертную активность 1063 генов – и не только в мозге, а и по всему мышиному телу. Назвали эту зомби-деятельность «танатотранскриптом». О чем сообщили в научном отчете, озаглавив его в соответствии с придуманным термином «Thanatotranscriptome: genes actively expressed after organismal death».

По данным Пожиткова, некоторые гены продолжали проявлять повышенную активность даже 96 часов после смерти – четверо суток. В результате чего мертвый организм все это время продолжал синтезировать белки. Зачем? Пока имеются лишь догадки.

По одной из гипотез, зомби-деятельность клеток и генов представляет собой отчаянные попытки организма восстановить работоспособность своих систем, которые отключаются одна за другой. Кто знает, вдруг при определенных - пока загадочных – условиях подобная реанимация окажется успешной? Вспомним Лазаря - ожившего библейского героя, который был мертвым как раз 4 дня. А после молитвы Иисуса сам вышел из пещеры, в которой был похоронен, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами».

В результате зомби-деятельности - танатотранскрипта, как называют её ученые, кто-нибудь и ожить может.

Из другой гипотезы следует, что повышенная активность генов связана с разрушением механизмов, которые сдерживали ее при жизни.

Согласно наиболее мистическому предположению, отдавая команды на синтез белков, организм подготавливает себя к переходу в иной мир - как компьютер, который отрабатывает определенную последовательность действий перед тем, как выключиться.

Лёб с коллегами пока видят в результатах своих исследований лишь прикладной смысл. Мол, поняли, как гены и клетки тканей мозга ведут себя в первые часы после смерти. И теперь сможем точнее интерпретировать результаты патологоанатомических исследований.

КСТАТИ

Мозг умершего испускает мощные электрические импульсы. Душа рвется из тела?

Американские и немецкие неврологи экспериментировали с безнадежно больными, едва теплившуюся жизнь которых спасти было уже невозможно. Следили за электрическими процессами в их мозгах - снимали энцефалограммы пока пациенты умирали, и потом - после того, как те умерли. Приборы зафиксировали у всех сильные электрические импульсы, которые возникали уже после того, как сердца людей остановились и кровь перестала снабжать клетки кислородом. То есть, мозг продолжал работать в мертвом теле, более того — работать гораздо активнее, чем при жизни…

Электрические иимпульсы не утихают в мозгу десятки минут после смерти.

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