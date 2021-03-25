Карликовая победа: сборная Россия одолела Мальту

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Это был тот матч, когда хотелось взять сборную России за плечи, встряхнуть ее как следует, и сказать «Пора играть!». Победа с вроде бы уверенным счетом 3:1 не должна обманывать. Даже «карликовая» Мальта заставила нервничать россиян. Но возможно, эта встряска нужна команде Черчесова. Иначе как сделать так, чтобы сборная России наконец осознала – Лига Наций с ее товарищескими матчами закончилась. Впереди более серьезные соперники Словения (27 марта), Словакия (30 марта), и где-то на горизонте маячит фаворит нашей группы Хорватия. А на чемпионат мира напрямую выводит только первое место.

ПОЛТАЙМА НА СОН

Накануне матча Артема Дзюбу спросили, нужны ли такие «карликовые» сборные, как Мальта, в отборе к чемпионатам мира. Капитан сказал что-то дежурное про то, что все сейчас научились играть и слабых соперников нет, но кажется ни он ни команда не поверили своим же словам. С самого начала матча у сборной России только состав был боевым.

Никаких экспериментов, все на данный момент сильнейшие на поле, и если бы на другой половине поля была бы не Мальта, а соперник посильнее, тренерский штаб наверняка бы выпустил тех 11-ть, что начали игру. А самым интересным было увидеть каков сейчас Александр Головин – в сборной России его не было почти 500 дней, то есть практически полтора года, а в «Монако» он тем временем добыл себе славу самого щедрого на голевые пасы человека в Европе.

Головин не впечатлял. Как и вся российская команда старался, но без чудес – без хорошего темпа, без взрывных передач, без неожиданных ходов. Сборная России вообще первые полтайма напоминала пловца, который вместо того, чтобы бросится в бассейн и грести к финишу, боязливо трогает поверхность воды ногой, раздумывая, нужно ли вообще туда лезть.

ДЗЮБА: ГОЛ ПЛЮС ПАС

В итоге к середине тайма сборная Мальты могла гордится парой атак, смахивающих на опасные, напряженным угловым и даже ударом в створ ворот Шунина. У сборной России такого не было. Но то ли помогли призывы Черчесова с бровки, или игроки и сами пришли к выводу, что пора включаться, а может быть обмен флангами Ионова с Кузяевым запутал мальтийцев, а первая осадная атака россиян привела к забитому голу. Получился он немного дворовым, с кучей мелких передач в штрафной и результативной ковырялочкой Дзюбы – 1:0.

Дальше пошло чуть бодрее. А капитан сборной вскоре проявился себя и как диспетчер – катнул мяч на гол Марио Фернандесу - 2:0 к перерву.

ГОЛ ОТ МАЛЬТЫ

А во втором тайме все повторилось. Снова сборная России погрузилась в благостное состояние. И на этот раз все закончилось печально. Ионов в собственной штрафной выкатил мяч Мбонгу, а тот мощнейшим образом пробил над ушами Шунина – 2:1. И вечер перестал быть томным. К всей неудачной серии сборной еще и упустить победу с Мальтой – это было бы слишком.

Черчесов встряхнул атакующую группу заменами – выпустил Миранчука и дебютанта Жемалетдинова. Вроде бы опять встряхнулись, а потом получили дальний удар от мальтийцев и счет чуть было не сравнялся. Так что последние четверть часа пошли в тревоге как бы чего не вышло. И только вышедший Соболев на замену Соболев на 89-й минуте разрядил ситуацию – 3:1.

Так сборная России провела еще один матч, который несмотря на победу, с трудом может занести себе в актив. И это против Мальты – самого слабого соперника в группе. А впереди Словения со звездными Облаком и Иличичем и Словакия. И перед ними тревожно. Но главное, чтобы так же тревожно стало самой сборной России.