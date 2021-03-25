Искусственный интеллект помог задержать участника нападения на псковских десантников в Чечне

Задержанному предъявлены обвинения по статьям "бандитизм", "вооруженный мятеж" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Двадцать один год прошел с боестолкновения объединенных банд Басаева и Хаттаба с военнослужащими 6 парашютной десантной роты Псковской дивизии ВДВ в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. А бандитов, которые участвовали в том нападении продолжают вылавливать. Очередного задержали в Дорогомиловском районе столицы 23 марта. Уроженец чеченской республики Герман Арбинин уже давно забыл о своем террористическом прошлом: семья, бизнес, новые знакомства в социальных сетях.

Бандит настолько расслабился, что даже выложил в интернет несколько своих фотографий. С них смотрит солидный седой человек, который совсем не похож на того, что 20 лет назад бегал с пулеметом по горам Чечни в компании Басаева. Вот только глаза совсем не изменились. Собственно, ничего другого искусственному интеллекту и не нужно.

- В ходе работы совместно со Следственным комитетом России сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Германа Арбинина, не понесшего уголовного наказания за участие в бандформированиях Ш. Басаева и Э. Хаттаба, принимавших участие в боестолкновении с военнослужащими 6 парашютной десантной роты Псковской дивизии ВДВ, произошедшем в период с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, в ходе которого погибло 84 десантника, четверо получили ранения. Герман Арбинин задержан во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии, - сообщили в ФСБ России.

В Следственном комитете России отметили, что Арбинину предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Отгулялся: на пожизненной срок явно хватит.

- Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Германа Арбинина (на фото) будут судить за участие в бандформированиях Басаева и Хаттаба.

Напомним, буквально на днях сотрудники СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении террориста Хазваха Черхигова, который в июне 1995 года в составе банды Басаева принял участие в нападении на Буденновск.

Тогда бандиты убили 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены в заложники 1586 граждан. Черхигов сменил свою фамилию в паспорте на Исмаилов, попался на другом преступлении в Истринском районе Московской области в 2011 году и был приговорен к отбыванию наказания. Но в 2013 году Черхигов-Исмаилов сбежал из колонии в Курской области, опять поменял фамилию, чтобы скрыться от розыска. Но это ему уже не помогло: его недавно вычислили и задержали.

Очевидно, что введение повсеместной биометрии позволит задержать и других участников бандформирований.

СПРАВКА "КП"

29 февраля 2000-го, шестую роту 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ сбросили в горах Чеченской республики на пути у двух тысяч боевиков, которые бежали из Грозного и пытались уйти через Аргунское ущелье в Грузию. Десантники заняли оборону на высоте 776. Они даже не успели окопаться: арабский наемник Хаттаб и полевой командир Шамиль Басаев решили с ходу прорваться через заслон.

Через сутки боя на высоте остались лежать около тысячи боевиков и 84 наших воина. Когда у десантников закончились патроны, они вызвали огонь артиллерии на себя и пустили в ход штык-ножи. Только шестерым бойцам удалось выжить в том страшном сражении. Но свою высоту они бандитам не сдали и ценой жизни выполнили приказ - предотвратили прорыв банды террористов.

За мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России (21 — посмертно). Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров (63 — посмертно). Более десятка бандитов были задержаны и приговорены к длительным срокам лишения свободы. В 2019 году за это преступление был пойман и приговорен к 16 годам колонии строго режима участник бандформирования Шамиль Казбулатов.