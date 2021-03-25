Волна повторных операций: Почему Хилькевич, жена Джигана и другие звезды меняют грудь

Новый тренд у знаменитостей – актрисы, ведущие, блогеры этой весной активно меняют и удаляют грудные импланты. Фото: Shutterstock

Новый тренд у знаменитостей – актрисы, ведущие, блогеры этой весной активно меняют и удаляют грудные импланты. Долгие годы они скрывали, что внезапно увеличившаяся грудь приобрела идеальную форму благодаря умелым рукам хирурга. А за последние месяцы многие знаменитости рассказали – и грудь была не своя, и пришла пора ее менять. Быть может, эти истории спровоцируют женщин внимательнее относиться к своему здоровью и выбору хирурга.

34-летняя Анна Хилькевич девять лет назад увеличила грудь. А на прошлой неделе звезда сериала «Универ» обратилась к знакомому хирургу для повторной операции. Как шутит Хилькевич: «Думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем. Но, как оказалось, и их тоже приходится менять». Второй раз замуж Анна вышла удачно, родила двух дочек и вот теперь второй раз ей прооперировали грудь.

Анна Хилькевич заменила грудные импланты. Теперь грудь актрисы стала еще больше. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хилькевич после первой операции по установке грудных имплантов не соблюдала рекомендации врачей: «Мой период реабилитации проходил неспокойно: я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери, у меня как раз начинался роман с Артуром (муж Хилькевич - прим. Авт), мы ездили на свидания... Я очень рано вернулась в активный спорт и стала понимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение – контрактуру, нарастание фиброзной ткани». После маммопластики образуется соединительно-тканная капсула, которая стабилизирует имплант в правильном положении. При спокойном реабилитационном периоде она остается в изначальном виде. У нарушительниц режима диагностируют контрактуру - уплотнение капсулы вокруг имплантата. Капсулу удаляют, имплантат меняют или тоже удаляют. Доктор рекомендовал сделать грудь немного больше, поэтому Хилькевич заменили имплантаты объемом 215 мл («двойка») на 275 мл (почти «тройка»). Анна уже на следующий день была дома. Актриса заплатила за операцию и сутки пребывания в клинике 350 тыс. руб.

32-летняя Оксана Самойлова решила заменить грудь после четвертых родов. Блогер, бизнесвумен, жена репера Джигана выбрала самую дорогую клинику, поэтому ее операция вместе с пребыванием в клинике стоила почти 600 тыс. руб. Десять лет назад Самойлова увеличила грудь после первых родов за 200 тыс. руб. У многодетной матери медицинских показаний для замены грудных имплантатов не было – только эстетические: «На повторную операцию решиться гораздо сложнее - мотивации недостаточно. Это на первую с родным минус первым летишь на крыльях и ничего не замечаешь. Я ни дня не пожалела о том, что когда-то сделала грудь, но 10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму. Да и имплантат заменить было бы не лишним уже».

Оксана Самойлова поставила новые импланты. Был объем 320 — стал 465.

Вот уже неделю, как грудь Оксаны увеличилась – ей заменили имплантаты объемом 320 мл. на 465 мл. Самойлова говорит, что меньше ей ставить было нельзя: «Все терпимо, адских болей нет. Можно и 20 лет, наверное, было проходить не менять. Но нужно внимательно следить за этим. УЗИ раз в год обязательно, потому что если не проверять, то может и имплант разорванным оказаться и новообразования всякие».

49-летняя Регина Мянник в марте избавилась от грудных имплантатов по медицинским показаниям. Звезду сериала «Сиделка» на операцию спровоцировала история ее подруги Леры Кудрявцевой - телеведущей через 15 лет после установки удалили грудные импланты. Кудрявцева тогда сообщила: «Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь… В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей».

Актриса Регина Мянник после операции носит компрессионное белье. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Регина Мянник рассказала свою историю: «Я удалила импланты, которые у меня были с 1997 года. Сделала я это по медицинским показаниям, следуя примеру Леры. У меня не было такой патологии, как у нее - ничего не растекалось, стояли они нормально. Но у них тоже были свои особенности, которые могли так или иначе привести и к раку груди, и к другим неожиданным и вредящим здоровью моментам. Я не призываю не ставить импланты. Я обращаюсь к тем, у кого импланты стоят давно. У меня больше не будет такого большого объема, будет наверно 1-й размер. Меня все устраивает».

31-летняя звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум сделала недавно вторую операцию, так как первый раз попала «ни к тому врачу». Актриса так объяснила причины из-за которых обратилась к пластическому хирургу: «Девять лет назад после грудного вскармливания сына я значительно похудела. И вот в прошлом году я решилась на кардинальный шаг – подтяжку. Но к великому сожалению попала в руки к «не тому врачу»: и под лозунгом «ну без имплантатов тут никак» было принято решение сделать подтяжку с небольшими имплантатами. В процессе операции их заменили на достаточно увесистые, не посоветовавшись со мной ». Год после этой операции у Анна был сложным: «Помимо проблемы с размером у меня началась сильная иммунная реакция. Проблемы с кожей , желудочно-кишечным трактом, плохое самочувствие, постоянная слабость и ощущение вечной интоксикации, боли в груди и спине, бессонница, туман в голове». В конце прошлого года Старшенбаум уже тщательно выбирала врача – ей убрали импланты, и актриса вновь прекрасно себя чувствует со своими аккуратными формами.

Анна Старшенбаум убрала импланты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

3 вопроса хирургу

Данила Лупин, пластический хирург

Как меняют импланты?

- Если у вас были установлены грудные импланты, то их можно как удалить, так и заменить на новые. Операция по удалению проводится с небольшим липофилингом для того, чтобы придать эстетичную форму молочной железе без имплантов. Если выполняется операция по замене, то ее можно провести совместно с подтяжкой молочных желез, вместо старых можно установить и более крупные импланты, и другой формы.

Пластический хирург Данила Лупин. Фото: Личный архив

Причины операции?

- Медицинские показания к удалению или замене имплантов – попадание инфекции или непереносимость имплантов. Если говорить о нестандартных причинах, то ситуации, когда планируют операцию, потому что «большая грудь вышла из моды» достаточно редки.

Бывает такое, что женщинам ставят большие импланты - со временем кожа растягивается и импланты опускаются вниз либо увеличивается нагрузка на переднюю ось тела. В такой ситуации у пациентки начинает болеть спина, могут даже появиться боли в шее и головные боли. В этой ситуации, конечно, удаляют большие импланты.

В моей практике была такая нестандартная ситуация: обратилась пациентка в возрасте 60-ти лет, импланты у нее были достаточно большого объема, и ей надоело с ними ходить, поэтому женщина попросила их удалить. Поспособствовал операции и развод с мужем – в такой форме груди больше не было необходимости.

Какая грудь в моде?

- Нет такого, что какие-то импланты выбирают чаще, а какие-то реже. У нас в стране хирурги работают с ведущими мировыми компаниями производителями имплантатов – американскими, бразильскими, немецкими фирмами. Использование формы имплантов зависит от конкретного случая. Но за последние десять лет мода все-таки сменилась: теперь чаще женщины предпочитают естественную натуральную грудь, «без перебора», без вульгарности. Поэтому запрос на большие, крупные, круглые импланты сейчас уменьшился. Средняя стоимость операции варьируется от 150 до 300 тысяч рублей.