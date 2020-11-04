Откровения Анны Старшенбаум в гостях у Бориса Корчевникова обернулись грандиозным скандалом

Актриса Анна Старшенбаум Фото: Иван ВИСЛОВ

Борис Корчевников в студии программы "Судьба человека", как известно, не только внимательно слушает истории своих гостей, но и сам часто делится пережитым. Именно это чаще всего и подкупает знаменитостей на откровенный разговор с одним из самых обаятельных телеведущих. Так произошло и в очередном выпуске шоу, героиней которого стала Анна Старшенбаум. Вот только после пронзительного интервью разразился грандиозный скандал. Актриса внезапно набросилась на Бориса с обвинениями и отреклась от своих же слов.

Актриса Анна Старшенбаум опубликовала в блоге серию видео, посвященных участию в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". Знаменитость набросилась на телеведущего с обвинениями и назвала "Судьбу человека" "бесовщиной".

"Я приняла участие в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где мы договорились озвучивать ту информацию, которую я разрешаю озвучивать. Мне удалось открыться зрителю. Однако, когда я начала смотреть программу, то в подводке нет ни слова правды про меня и мою семью. Подводка лживая от начала и до конца. И очень некрасиво Борис Корчевников говорит обо мне и моей семье. Когда я договорилась об интервью, я говорила, что папа у меня пожилой человек, мама тоже не девочка, у всех есть свои проблемы со здоровьем", - сообщила Анна.

Она заявила, что находится в шоке. "Я сама после сложной операции, после общего наркоза. Вышла из него неделю назад. Я не позволю обливать грязью свою семью. Меня потряхивает. На всю страну Борис Корчевников говорит, что мы с мамой ненавидим друг друга. Как так? У меня нет человека ближе мамы. У меня был тяжелый период. Последние три года, я только вылезла. Пришла в себя. Я еще не отошла от этого шока. Что в 11 лет мама мне сдавала комнату, что перестала меня содержать. Я хоть и успокоилась, но руки у меня дрожат. Я считаю, эту программу надо закрыть. Это бесовщина. Страшно. Спасите, помогите" - взмолилась Старшенбаум.

После этого с ней, по ее словам, связались организаторы шоу. Однако мирным путем конфликт урегулировать не удалось. "Моя мама заставила меня платить за собственную комнату в 11 лет из алиментов отца. Это неправда. Моя мама не выходит на связь. Видимо, посмотрела программу", - посетовала девушка.

Она также попросила прощения у Владимира Яглыча. Дело в том, что актриса в эфире рассказала о том, как тяжело переживала измену любовника. 31-летняя актриса поделилась болью с Корчевниковым. По ее словам, когда она узнала о том, что Яглыч тайно встречается со Светланой Ходченковой, то от отчаяния готова была совершить роковой шаг. "Думала о суициде, когда узнала, что мужчина, имея отношения со мной, встречается с другой. Когда все выяснилось, то для меня это стало сильнейшим ударом", - рассказала красавица.

Теперь она по-другому относится к мужчинам. По ее словам, когда человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Актриса только спустя годы поняла, что Яглыч не испытывал к ней сильных чувств.

Напомним, роман Анны и Владимира длился всего год. На счету у артистки также развод с Алексеем Бардуковым. Старшенбаум с 2009 года была замужем за актером, от которого родила сына Ивана в 2011 году. Их расставание в 2017 году прошло тихо. Актер часто видится с наследником. "Развод был для нас важным, осознанным решением. Мы много лет не могли этого сделать. Но в какой-то момент поняли, что неправильно сохранять брак ради сына, когда мы сами несчастливы... Сохранить дружбу с Лешей нам удалось благодаря тому, что изначально наши отношения строились не на сумасшедшей страсти или расчете, а на человеческих качествах, совпадениях", - резюмировала Старшенбаум.