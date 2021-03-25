Почему в России трудно найти работу после 40 лет

Как выяснили аналитики SuperJob, самый «безнадежный» возраст для трудоустройства - от 54 до 56 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если вам немного за тридцать, есть надежда быстро найти работу. А после 40 начинаются трудности, и чем дальше, тем сложнее устроиться. Как выяснили аналитики SuperJob, самый «безнадежный» возраст для трудоустройства - от 54 до 56 лет. И он вовсе не предпенсионный - теперь мужчинам такого возраста до выхода на заслуженный отдых трудиться еще десяток лет.

Пять лет назад аналогичный опрос показал примерно те же оценки: когда вам до 40, все просто, после - приглашают на собеседования и перезванивают далеко не так охотно. Хотя казалось бы: человек еще далеко не старый, при этом накопил опыт, знания. Почему в России не ценят опытных сотрудников?

- Я много разговариваю с моими клиентами, руководителями компаний. У них есть убеждение, что с возрастом человек становится менее гибким к изменениям, у него теряется скорость усвоения новой информации. А сегодня каждые два года требуется обновление знаний. У меня даже были компании, где справедливо ценили внутренних сотрудников с опытом и пытались обучать их новым технологиям. Но все они столкнулись с проблемами, - комментирует Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика, кандидат экономических наук. - Это вынуждает возрастных людей идти в консервативные профессии, где нет такого быстрого обновления. А если работа связана с цифровыми технологиями, с компьютерами, устроиться после 40-45 лет будет очень сложно.

Есть и еще одна причина такого отношения к возрастным сотрудникам. По словам Валентины Митрофановой, социологи все чаще говорят о том, что состав управленцев очень омолодился. Еще недавно директорами работали 45-50-летние, а сейчас люди в возрасте 30-35 лет управляют далеко не мелкими компаниями. В свой штат они неохотно берут сотрудников старше себя: управление такими людьми вызывает психологический дискомфорт.

ОПРОС

Насколько трудно трудоустроиться людям вашего возраста?

Респонденты должны были оценить уровень сложности по шкале, где 0 - совершенно нетрудно, 10 - практически невозможно.

18-20 лет — 6,1

21-23 года — 5,8

24—26 лет — 5,9

27—29 лет — 5,3

30—32 года — 5,1

33—35 лет — 5,1

36—38 лет — 5,7

39—41 год — 6,2

42—44 года — 6,6

45—47 лет — 7,3

48—50 лет — 8,0

51—53 года — 8,1

54—56 лет — 8,7

57—59 лет — 8,1

60 лет и старше — 8,3

Все возрасты — 6,6

По данным SuperJob. Опрошено 5000 человек.

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