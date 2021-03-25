Банк Хоум Кредит запустил Накопительный счет с доходностью 5,5% годовых

Пополнить Накопительный счет или снять с него деньги можно в любой момент: на доходность это не повлияет

Банк Хоум Кредит запустил новый продукт – Накопительный счет для клиентов. В отличие от традиционных банковских вкладов, он открывается бессрочно, а ограничений по минимальной сумме нет. Доходность нового продукта варьируется. Больше всего (5,5% годовых) можно получить на сумму до 3 миллионов рублей. На сумму, превышающую этот лимит, начисляется чуть меньше - 4% годовых. Заработанные проценты прибавляются к сумме на счете 1-го числа каждого месяца.

- Управлять Накопительным счетом можно так, как удобно клиенту: его можно в любой момент пополнять или снимать с него деньги. На доходность это никак не влияет, - говорится в официальном сообщении ООО «ХКФ Банк».

Открыть новый продукт можно в мобильном приложении «Хоум Кредит» или интернет-банке при условии, что у клиента есть вклад или дебетовая карта банка. Если Накопительный счет потребуется закрыть, то это тоже можно легко сделать: в офисе банка, по телефону колл-центра или в чате мобильного приложения или интернет-банка. Причем без потери доходности.

Юрий Коптяев

- Накопительный счет — это актуальный и своевременный продукт. Его доходность сопоставима с доходностью по некоторым вкладам, при этом условия обслуживания гораздо гибче: нет требований по минимальному сроку и сумме, нет ограничений по сумме пополнения, а снятие средств со счета и даже его закрытие никак не влияют на выплату процентов, - говорит Юрий Коптяев, директор департамента карточных продуктов Банка Хоум Кредит.

По его словам, этот продукт подойдет клиентам, которые предпочитают сберегать свои средства, но при этом сохранять к ним оперативный доступ без потери доходности.