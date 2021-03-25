"У меня есть два клона на разных планетах": Катя Лель заявила о скором пришествии инопланетян на Землю

Катя Лель призналась, что недавно вновь видела летающую тарелку. Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как пару лет назад певица Катя Лель поведала о своем похищении инопланетянами, над ее словами как только не потешались: клепали обидные мемы, придумывали дурацкие прозвища и обвиняли артистку в сумасшествии. Но певица стоит на своем: в 16 лет она встретилась с внеземными существами, которые без всякой боли забрали у землянки зубы.

О своей связи с потусторонними мирами и земной жизни в пандемию звезда рассказала "Комсомольской правде" за кулисами премии "Красота без границ" - культурно-просветительского проекта издателя Елены Шериповой.

- Я очень верю, что после коронавируса мы входим в новый мир в новом качестве. У меня вышел новый классный трек "Знаки", 10-й юбилейный альбом "Сияние"... Я счастлива, что процесс идет!

- А денег на творчество вам хватает? Все-таки год без концертов...

- Да, целый год нас, творческих людей, держали взаперти. За это время я, конечно, проела большую часть своих финансовых запасов, но еще немножко осталось. Хотя на самом деле, дело не в деньгах, это вообще не важно - финансы по-любому придут. Главное, что у нас внутри.

- Катя, вы когда-нибудь сталкивались с домогательствами? Сейчас об этом наконец начали говорить открыто.

- Мне кажется, это вечная тема. У нас от этого и советские артисты страдали. Таких историй тысячи, когда человек отказал кому-то, и его просто ликвидировали из профессии. Конечно, и у меня такое было. Если ты человек интересный и хорош собой, тебя непременно многие захотят. Но ты же не кукла! Я ответила жестко, за это и расплачивалась много лет в жизни...

Катя Лель на премии "Красота без границ". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как относитесь к тому, что Михаила Ефремова номинировали на "Нику"?

- Дело в том, что артист он гениальный. Но жизнь сыграла с ним злую шутку. Алкоголь - это очень страшно.

- А по-вашему, выйдя из тюрьмы, он сможет вновь завоевать любовь зрителя?

- Думаю, ему будет очень сложно вернуть доверие людей. Но если он духовно переродится заново, то все возможно.

- После ваших рассказов об инопланетянах многие посмеялись над вами. Вы все равно продолжаете в них верить?

- Я к этому спокойно отношусь. Если люди не верят, им просто нужно время. И знаете, сегодня люди уже не смеются. Умные просто молчат.

- Сейчас вы находите подтверждения тому, что внеземные цивилизации существуют?

- Конечно, и постоянно. Если вы обратили внимание, в разных странах мира они появляются все чаще и чаще. И совсем скоро они придут.

- Когда в последний раз вы их видели?

- Не так давно, в центре Москвы из окна своего дома. Я их часто вижу.

- Это была летающая тарелка?

- Да, конечно. Энергетически я это очень чувствую, у меня есть с ними большая связь. Если тебя избирают для чего-то, значит, так надо.

- И для чего они вас избрали?

- Говорят, из прошлых воплощений у меня есть их ДНК. И те зубы, которые они взяли для эксперимента, были им необходимы. Говорят, у меня есть два клона на разных планетах...

Напомним, в 2019 году Катя Лель впервые решилась рассказать о загадочном случае из своей юности. По уверениям звезды, в родном Нальчике инопланетяне явились к ней прямо домой и на какое-то время забрали на инопланетный корабль.

- Мои зубы пропали без боли, без крови - просто исчезли после того, как исчезли эти лучи, - призналась артистка.

Испуг был такой сильный, что девушке пришлось уехать из города, зато после этого у Кати открылся музыкальный дар.

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