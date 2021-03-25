И это бунтарский День Воли?! Белоруссия не решилась даже погудеть клаксонами

План Тихановской снова не сработал Фото: EAST NEWS

Объявленный Тихановской День Воли для Белоруссии оказался самым странным из всех мятежных дней, которые я видел здесь. Во-первых, накануне оппозиция объявила всебелорусское интернет-голосование о том, нужно ли провести переговоры между Лукашенко, Тихановской… и Путиным. По замыслу организаторов, если миллионы белорусов скажут «да», то рандеву с Тихановской двух лидеров славянских государств будет неизбежным. Эта элегантная задумка набрала около миллиона голосов, и, по сценарию, именно сегодня, 25 марта, люди должны были выйти на улицы и потребовать переговоров (заметим, что полгода назад вопрос стоял жестче – мол, Лукашенко, уходи и всё).

Но сюрпризы начались с самого утра. Польский телеграм-канал Nexta* (который координировал митинги в Белоруссии весь прошлый год) объявил, что массовые демонстрации откладываются на субботу. А прежде заявленные на четверг марши, мол, должны были запутать силовиков, которые вот уже несколько дней готовились к большим проблемам.

Все офигели, но выдохнули.

Выглядело это так.

Днем Минск выглядел абсолютно стерильно и спокойно. Даже Nexta молчала. И в белорусском интернете шли будничные бои между активистами воюющих сторон.

Но к вечеру на проспекте Независимости, когда все должно было начаться, я вдруг обнаружил, что … ни одного журналиста на улицах нет. Не было этих «стервятников революции». Ни съемочных групп, ни фотографов, ни даже жалких (что особенно настораживало) блогеров со смартфонами.

Легкомысленно не придав этому значения, я затеял было стрим прямо с проспекта (хотя мой знакомый провластный блогер в этот момент писал видео о том, что ничего в Минске не происходит, из кустов, видимо, что-то зная). И как только я вытащил телефон, обнаружилась вторая новость. Оказывается, «тихари» (так в Белоруссии называют уличных «агентов в штатском») - теперь не только молодые подкачанные молодцы в бейсболках. Надо мной хищно завис благообразный дедушка, который просто спросил: «Кто тебе разрешил здесь снимать?». Дедушка - «тихарь»?! Это было внезапно. Я не стал взывать к закону. Тем более, что он веско добавил: «Или пойдем со мной».

В общем, за полгода в Минске многое изменилось. И людей теперь тащат в «воронки» без всяких условностей, просто есть человек – есть «воронок». Так была подавлена только начинающаяся акция (внимание!) гудения машин в центре Минска. Потому как при первых же гудках улица перекрывалась, туда загонялись автозаки, и всё вокруг просто вымирало.

Так в бунтарский День Воли Минск оказался в мирной, законопослушной тишине.

* Признан экстремистским в Республике Беларусь.