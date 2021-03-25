Навальный на зоне стал требовать особого внимания

Пациента в Германии почему-то не долечили. Согласно заявления которое опубликовал адвокат Алексея, тот мучается от болей в спине Фото: REUTERS

Осужденный блогер Алексей Навальный, как и положено настоящему мошеннику, пытается застращать зону жалобами. Как профессиональный юрист Навальный пишет сразу начальнику колонии, начальнику начальника колонии и генпрокурору. Наверное, это все затем, чтобы у них был повод пообщаться и вспомнить о «берлинском пациенте».

А пациента в Германии почему-то не долечили. Согласно заявления от 25 февраля, которое в этот же день опубликовал адвокат Алексея, тот мучается от болей в спине. И они у него какие-то странные: причину не может найти ни врач, ни МРТ.

«Прибыв 11 марта 2021 года в колонию во Владимирской области, я обратился с заявлением о медицинской помощи к начальнику указанного учреждения Муханову. В последствии я обращался за медицинской помощью ежедневно, требуя медицинского осмотра, лечения и допуска специалиста Баринова (доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н.В Склифосовского), в связи с тем, что в колонии нужный специалист отсутсвует», - пишет в заявлении Навальный.

При этом тут же Навальный отмечает, что 19 марта «он все же был осмотрен специалистом-неврологом, который сообщил, что диагноз и лечение она укажет в медкарте».

Навальный пытается заинтриговать всех своей сезонной невралгией: «Мой диагноз мне до сих пор неизвестен, а лечение назначенное специалистом, заключается в том, что мне дают 2 таблетки «Ибупрофена» в день, а также мазь «Ибупрофен». Стандартное назначение при этом заболевании.

Парадокс, но в российской колонии «берлинского пациента», из-за которого на Россию наложили экономические санкции, лечат за счет налогоплательщиков.

Но Навального местные врачи не устраивают (специалистов приглашают в колонию из местной больницы), ему подавай светилу медицины из Москвы, целого доцента. Но чем Навальный лучше других мошенников в колонии?

Навальный описывает свои ощущения генпрокурору: «Данные события расцениваю, как издевательство надо мной. Привлечение указанного специалиста и назначенное им лечение считаю действиями, направленными на неоказание мне должной медицинской помощи. Мое состояние ухудшилось, острые болевые ощущения распространяются на мою правую ногу, потерявшую чувствительность в районе голени. Я уже испытываю затруднения при ходьбе. То есть, наблюдается классическая картина развития заболевания, связанного с защемлением нерва, при отсутствии лечения».

Но дальше сам себе противоречит. Заявляет, что 24 марта ему «провели МРТ- исследование, результаты которого ему не сообщили». В общем, не нравится «берлинскому пациенту» бесплатная медицина в колонии.

На основании этого блогер требует допустить к нему доцента Баринова из Москвы и дать возможность лечиться по его методике.

Но это еще не все. Во втором письме Навальный протестует против излишнего внимание к его персоне: «Ко мне ежедневно и еженощно применяется избыточная и ничем не предусмотренная мера учета - несмотря на то, что я постоянно лежу под видеокамерой, в течении ночи ко мне 8 раз подходит сотрудник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, включает систему «Дозор», снимает меня на камеру и вслух объявляет, что снимает профучет осужденного Навального, тем самым каждый час будит меня».

Тут внимание к себе осужденный за клевету называет «пыткой бессонницей» и считает, что оно лишает его сна.

«Ранее мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня», - сообщает Алексей о своем первом выговоре.

Вот он какой, беспокойный «берлинский пациент»: то ему мало уделяют внимания, то наоборот слишком много. Двойные стандарты, знакомые методики...

Так ведь знал, куда возвращался из Германии. Не в пятизвездочный отель заехал, а на зону. А там свой режим и порядки, чего тут капризничать. Да и если каждый зек будет на свой защемленный седалищный нерв генпрокурору жаловаться, тому просто будет некогда коррупционерами и мошенниками заниматься. Пора Алексею проникнуться этой социальной ответственностью.