Как устроена «красная» колония, в которую попал Навальный

Навальный сможет исправить свое положение ударным трудом закройщика, столяра или токаря Фото: REUTERS

Алексей Навальный попал в Исправительную колонию №2 городка Покров (Петушинский район Владимирской области) немного не вовремя. Пока он пробудет 2 недели на карантине, осужденные во всю готовят к 8 марта концерт, а еще праздничную программу к профессиональному празднику - Дню работника Уголовно-исправительной системы, который отмечается 13 марта.

Поэтому, всем тем, кто захочет поздравить Алексея с этим новым для него праздником можно заказать ему онлайн-магазине ФСИН России сладостей. Все посылки с воли в колониях Владимирской области отметили из-за пандемии.

БЫВШИЙ ЛТП

Эту колонию среди сидельцев принято называть "красной", то есть образцово-показательной, где не верховодят «воры в законе". Туда, как правило, отправляют отбывать сроки тех, кто впервые попал на зону. И сотрудников туда отбирают после института ФСИН, образованных и предупредительных, которые хоть и руки не распускают, но делают все строго по закону. В 2017 году они же и сдали службе безопасности своего замначальника колонии, который за 30 тысяч рублей пообещал осужденному за изнасилования и разбой подготовить документы на условно-досрочное освобождение.

Эту колонию среди сидельцев принято называть "красной", то есть образцово-показательной

С кем будет отбывать Навальный? Мошенников среди сидельцев не много. Во ФСИН России отметили, что криминогенный состав осужденных, отбывающих сроки в колониях Владимирской области характеризуется следующим образом: каждый второй отбывает наказание за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотических средств, каждый четвертый - за кражу, разбой и грабеж.

Но разглядывая редкие фотографии колонии, можно подумать, что это какой-то пансионат или дом отдыха. И это не случайно.

Храм колонии

Оказывается, свою историю эта колония ведет еще от лечебно-трудового профилактория № 2, созданного в Покрове согласно приказу МВД СССР № 0018 от 13 июня 1974 года. Хотя в 1994 году ее перестроили, традиции сохранили - в советских ЛТП умели перевоспитывать трудом.

Так живут в отряде облегченного содержания

"И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ"

Помните фразу актрисы Натальи Крачковской из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", где она снимает парик и произносит: "И тебя вылечат, и меня вылечат"? В колонии №2 Покрова, где отбывают сроки 790 сидельцев лечат "коллективом": за любую провинность несет ответственность весь отряд. Из 10 отрядов два «особых": один "строго содержания", а один «облегченного". В последнем сидельцы живут, почти как в пионерском лагере - на окнах даже нет решеток. Но Навальному такие условия пока явно не «светят", он признан склонным к бегству или нападению, поскольку написал в соцсетях, будучи в СИЗО (видимо через своих помощников), что подумывает о переделки ложки в «заточку". Таких шуток во ФСИН очень не любят.

Сеанс одновременной игры

Но Навальный сможет исправить свое положение ударным трудом закройщика, столяра или токаря: на территории есть линии по производству рабочей одежды, школьной мебели, токарной обработке деталей, которые потом отправляют на Владимирский электромоторный завод.

Навальный сможет исправить свое положение ударным трудом

Некоторым талантливым заключенным разрешают писать иконы и делать детские игрушки: колония приняла участие в благотворительной акции для слепых и слабовидящих детей: делают специальные обучающие "игры-бродилки" для слепых и слабовидящих детей "Тактильные сказки".

Во ФСИН Владимирской области отмечают, что "уровень привлечения к труду осужденных к исправительным и обязательным работам составляет 100%". А ежегодный выпуск товарной продукции и оказанных услуг исправительными учреждениями Владимирской области составил около 400 миллионов рублей.

Конкурс хоровых песен

Расположение администрации колонии Навальный сможет также заслужить, заняв призовые места на шахматном турнире или конкурсе хоровой песни. Но для этого надо обыграть всех, с кем сидишь, или предложить уникальную песню собственного сочинения с претензией на победу.

34 СПАЛЬНИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Те, кто встал на путь исправления получают право посещать учебно-консультационный пункт, где осужденные имеют возможность дистанционно получать высшее и среднее профессиональное дистанционное образование на платной основе по специальностям: "Информационные системы и технологии" и "Юриспруденция, гражданское право". В 2017 году между колонией и Московским финансово-промышленным университетом "Синергия" было заключено такое соглашение.

Там же с целью "правового просвещения осужденных и оказания им помощи в подготовке к освобождению в учреждении" установлен сенсорный информационно-правовой терминал. Это все для того, чтобы осужденные не доверялись полностью своим адвокатам (впрочем, Алексей Навальный сам по образованию - юрист).

Комнаты для краткосрочных свиданий

В 2018 году на территории колонии был построен трехэтажный "Комплекс свиданий осужденных с родственниками". На первом этаже здания есть помещения для проведения краткосрочных свиданий с 9 стеклянными кабинками и внутренними телефонами. Но когда пройдет пандемия, Навальный сможет получить возможность уединиться с женой Юлией в одной из 34 комнат для длительных свиданий на втором и третьем этажах.

Разговоры о боге с осужденными

В каждой такой спальной комнате есть кровать, телевизор, туалет и даже душевая. На втором этаже также можно познакомиться с другими женами осужденных на общей кухне, где они готовят блюда из продуктов, привезенных с собой. В общем, если хорошо себя вести, то даже на зоне можно немного пожить, как на свободе.

Общая кухня на этаже для длительных свиданий

А еще в колонии Покрова всегда можно прийти к богу: тут действует православный храм в честь Великомучеников и исповедников Российских.

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